Un sauvetage long de 5 jours a permis de sauver la vie à plusieurs malheureux chiots coincés dans un tuyau souterrain

Le 20 janvier dernier, l’association Hope 4 Huskies et sa fondatrice Christina Rader ont été contactées pour venir en aide à une portée de chiots coincés dans un tuyau, à Sunnyside, dans l'État de Washington. Une opération de sauvetage urgente et risquée étant donné l’étroitesse de la zone d’action. Pendant 5 longs jours, de nombreux volontaires ont tenté de sortir les bébés Husky de leur minuscule prison. Malheureusement, 3 d’entre eux ont finalement péri au cours de la mission…

© Hope 4 Huskies / Facebook

Un investissement sans limite

Le mardi 21 janvier, 2 autres chiots ont pu être sauvés après des heures d’efforts acharnés de la part des équipes. À l’aide de sangles difficilement disposées autour de leurs petits corps, ils ont pu être hissés jusqu’à l’air libre et ont été emmenés d’urgence chez un vétérinaire pour recevoir les premiers soins et vérifier la présence éventuelle de blessures. Pendant ce temps, l’équipe de volontaires a poursuivi son sauvetage. Le dernier petit rescapé a pu être remonté à la surface dans la soirée du vendredi 24 janvier, après 5 jours passés sous terre ! Il a été baptisé Mikey en hommage à un travailleur du Cliff's Septic Service qui a fourni la caméra pour aider au sauvetage.

“On m’a dit que Mikey, Claire, Joy, Sarah et Gabe vont tous bien. Ils grandissent et prennent du poids. Les chiots seront transportés vers des foyers d'accueil de recherche et de sauvetage dans les prochains jours”, a déclaré Christina Rader auprès du média NewsTalk. Sur Facebook, la directrice et fondatrice de l’association a tenu à adresser ses plus sincères remerciements à tous ceux qui ont participé au sauvetage. “Mes mots ne pourront jamais exprimer ce que je ressens. Mon cœur est plein d'amour pour les équipes qui sont venues nous soutenir. Je vous aime tous”, peut-on lire sur la publication.

Peu de temps après ce sauvetage, la mère des chiots a elle aussi été retrouvée et mise en sécurité. En parallèle, un mémorial a été réalisé pour rendre hommage aux trois chiots malchanceux qui ont perdu la vie dans ce tuyau…

