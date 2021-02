Un sans-abri voit son chien percuté par une voiture ! Incapable de payer les frais d'amputation, un appel aux dons est lancé !

Dans l’Ohio, une association a lancé un appel aux dons pour aider un sans-abri à faire soigner son chien, victime d’un accident de la route. Touché au pelvis, l’animal devra très probablement être amputé.

« Ils m’aident à ne pas me sentir seul. Ils sont toujours là quand j’ai besoin d’eux et ils sont toujours heureux de me voir. Je les aime. Je les aime vraiment », confie Ramone Robinson au sujet de ses 2 chiens à Fox 8. Sasha et Spike sont, en effet, la seule famille de cet homme ayant perdu son travail et son logement., et qui vit à Canton dans l'Etat de l'Ohio.

Le seul abri dont il dispose est sa voiture. C’est dans celle-ci que lui et ses 2 amis à 4 pattes se protègent du froid et de la pluie.

C’est donc une terrible épreuve qu’ils vivent depuis que Spike a été victime d’un accident de la route. Ce mardi 9 février, Ramone Robinson avait laissé ses chiens faire leurs besoins à quelques pas du véhicule. Quelques minutes plus tard, Sasha est revenu, mais pas son congénère.

Alors qu’il s’apprêtait à sortir de la voiture pour aller le chercher, Spike est réapparu, mais il marchait avec grande difficulté. Il s’est ensuite assis et ne voulait plus avancer. Il saignait et semblait endolori.

Spike doit être amputé pour survivre, une association à la rescousse pour aider son maître à le soigner

Ramone Robinson a trouvé de l’aide auprès de la Stark County Pet Food Pantry, une organisation caritative qui distribue de la nourriture aux animaux de compagnie des sans-abris et des personnes aux ressources limitées. L’homme leur rendait régulièrement visite depuis un an et obtenait ainsi des repas pour Spike et Sasha.

« Je sais qu’il aime ses 2 chiens plus que tout », indique Christa O’Neill, présidente et co-fondatrice de l’association, qui est tout de suite passée à l’action pour l’épauler. Elle lui a arrangé un rendez-vous en clinique vétérinaire, où le chien blessé a subi une radiographie. Cette dernière a révélé une fracture au pelvis. L’animal devra probablement être amputé d’une patte.

Une opération dont Ramone Robinson ne peut assumer le coût en raison de sa situation. C’est pourquoi la Stark County Pet Food Pantry a lancé une cagnotte en ligne. « Nous espérons simplement obtenir les fonds pour [Ramone Robinson], afin que son chien survive et puisse rentrer à la maison avec lui », explique Christa O’Neill.

Le maître de Spike, pour sa part, est reconnaissant envers tous ceux qui lui sont venus en aide : « Même si nous traversons une période très difficile, il y a beaucoup de bonnes personnes par ici. Je les en remercie. »