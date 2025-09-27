Un Samoyède interrompt sa course en comprenant qu’il a oublié de saluer son maître adoré (vidéo)

Boomer est un chien qui aime la routine. Ses propriétaires le savent bien et se plient avec grand plaisir à ses petites habitudes si mignonnes qui embellissent leur quotidien. Le Samoyède connaît parfaitement toutes les étapes de sa journée, et lorsqu’il en oublie une, il la réalise tout de suite : en témoigne ce câlin adorable en guise de bonjour.

Ce matin-là, Boomer ne devait pas être tout à fait réveillé. Il a oublié le moment crucial de dire bonjour à ses maîtres. Les propriétaires ont gardé le moment en vidéo, et nous permettent de comprendre à quel point ce lien humain-canin est encore une fois très puissant.

@life.with.a.landcloud / Instagram

« Regardez mon chien qui a oublié de saluer son père »

La vidéo publiée sur « @life.with.a.landcloud » montre un moment précieux du quotidien de cette famille qui compte un Samoyède. Devant la porte-fenêtre, le chien au dense pelage blanc attend qu’on lui ouvre la porte. Sa maîtresse filme et c’est son propriétaire qui se trouve de l’autre côté. Ce dernier ouvre la porte et laisse Boomer rentrer. Il a dû être surpris car le chien lui adresse un rapide regard et s’en va vers sa maîtresse.

La bascule est bouleversante car le Samoyède se rend compte qu’il n’a pas salué son maître comme il le fait tous les matins. Il se ravise et revient tout de suite vers lui, posant ses 2 pattes avant sur la taille de son propriétaire, qui, ému, le couvre de caresses.

Ce laps de temps si particulier

DogTime, qui est revenu sur ce moment qui a fait le buzz sur Instagram, attire notre attention sur ce laps de temps où le chien réalise qu’il a manqué à son rituel quotidien. Tout a dû fuser dans le cerveau du grand chien qui a compris qu’il devait tout de suite réparer son « erreur ».

On imagine que les propriétaires ont dû fondre instantanément en voyant leur chien revenir sur ses pas de la sorte.

@life.with.a.landcloud / Instagram

Tout le monde rêve d’une telle routine

« Ce n’est pas un chien, c’est un humain tout poilu », ajoutait un utilisateur sur Instagram. Un autre commentait : « Boomer est la preuve absolue que les animaux ont une âme ».

Attachés à une routine, les chiens sont les premiers à nous rappeler l’importance des gestes tendres dans le quotidien. De ce fait, ils participent souvent à l’équilibre et au bien-être du foyer.