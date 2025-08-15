« Merci d'avoir immortalisé ça », un chien partage un rituel adorable avec sa voisine et continue de l’attendre chaque jour après son décès (vidéo)

Certaines amitiés ont le don de réchauffer le cœur et d’égayer notre journée. Récemment, une femme a diffusé la vidéo attendrissante de son chien qui partageait un rituel quotidien avec sa meilleure amie, la voisine âgée. Même après le décès de cette gentille dame, le toutou continue de l’attendre dans le jardin.

Nous connaissons tous la fidélité inébranlable du meilleur ami de l’Homme, et son amour pur. Un chien qui ouvre pleinement son cœur à un humain et lui accorde son entière confiance est le plus beau cadeau que nous puissions recevoir en tant qu’adoptants. Mais cette relation magnifique rayonne parfois au-delà du foyer.

© @abigail_morrow / TikTok (capture d'écran)

Sur TikTok, une dénommée Abigail Morrow a partagé une histoire tendre qui a fait fondre le cœur de millions d’internautes. Dans une vidéo toute douce, relayée par le média Pet Helpful, elle explique que son fidèle compagnon à 4 pattes a mis en place un rituel quotidien d’amour et de confiance avec sa voisine âgée.

Chaque matin, l’animal a pris l’habitude de s’installer à côté de la clôture séparant leurs jardins et d’attendre la dame. Cette dernière prenait toujours le temps de lui ouvrir les bras et de le caresser. Pour savourer ses témoignages d’affection, la boule de poils adorable se hissait sur ses pattes arrière et en profitait pour lui voler quelques baisers.

« J'aime penser qu'elle donne des friandises à tous les chiens qui traversent le pont de l'arc-en-ciel »

Malheureusement, la voisine s’est éteinte à l’âge de 94 ans. Le chien d’Abigail continue d’attendre près de la clôture chaque matin et d’aboyer pour l’appeler, dans l’espoir de voir son visage étincelant apparaître de nouveau.

« Je sais qu’elle est au paradis maintenant. C’était la voisine la plus adorable que nous ayons jamais eue », peut-on lire en légende de la vidéo, imprégnée de la chanson What I Was Made For ? de Billie Eilish.

Depuis sa mise en ligne, le clip a atteint 35 millions de vues et 9,3 millions de mentions « j’aime ». « J'aimerais que plus de gens comprennent que les animaux souffrent aussi, surtout lorsqu'ils ne comprennent pas pourquoi l'humain avec lequel ils se sont liés n'est plus là », écrit une dénommée Jeanette.

© @abigail_morrow / TikTok (capture d'écran)

« J'aime penser qu'elle donne des friandises à tous les chiens qui traversent le pont de l'arc-en-ciel », commente un autre utilisateur du réseau social. « Vous devez emmener votre chien sur son lieu de repos pour qu’il puisse lui dire au revoir », estime une internaute.

Suzanne, l’une des petites-filles de la défunte, a également laissé un message poignant dans la section dédiée aux commentaires, qui conclut à merveille cet article : « Merci d'avoir immortalisé ça. J'en pleure, mais ma grand-mère aimait tellement votre bout de chou. »