Un chien échappé crée une situation de panique sur l’autoroute, la police le sauve en urgence

Il y a quelques jours, Harry a certainement vécu le moment le plus intense de sa vie. En s’éloignant de ses propriétaires, l’animal n’imaginait sûrement pas qu’il se retrouverait en grand danger au milieu de dizaines de voitures, avec aucune possibilité de s’échapper. Avertie de sa présence, la police locale s’est précipitée pour le secourir.

Le 31 mars dernier, plusieurs véhicules se sont retrouvés immobilisés après la fermeture d’une parcelle de l’autoroute M6, la plus longue du Lancashire (États-Unis). La présence d’un chien avait été signalée, ce qui a nécessité de gros moyens. En effet, la vie de l’animal était en danger, tout comme celle des conducteurs en cas d’accident.

L’incident s’est produit un peu après 10 heures du matin, rapportait la BBC. Un chien blanc tacheté de noir et de petite taille courrait dangereusement sur la route, absolument paniqué. Non seulement il pouvait provoquer un accident, mais il risquait aussi de se faire percuter. Les véhicules roulent à vive allure sur l’autoroute et le canidé aurait eu peu de chance de s’en sortir.

Des véhicules à l’arrêt

Pour éviter ce scénario macabre, la police du Lancashire a pris les devants et s’est organisée afin de secourir le chien. Elle a pris la décision de fermer l’autoroute le temps de récupérer l’animal pour éviter tout accident. De ce fait, les véhicules présents à cet instant se sont retrouvés immobilisés, mais c’était l’unique solution pour empêcher les dégâts : « Nous arrêtons la circulation dans des situations comme celle-ci pour éviter un accident de la route et nous remercions le public pour sa patience pendant que nous veillons à ce que ce soit une issue heureuse pour toutes les personnes impliquées », partageait un porte-parole du commissariat.

La prochaine étape consistait donc à récupérer le fugitif. Les forces de l’ordre ont finalement réussi à l’attraper et l’ont placé en sécurité. La circulation a pu reprendre normalement ensuite. La boule de poils, surnommée Houdini par ses sauveteurs, vivait en réalité à 16 kilomètres de là. Elle s’appelait Harry et ses propriétaires inquiets ont été soulagés de la retrouver.

Avec humour, les policiers ont déclaré : « Nous sommes prêts à fermer les yeux sur les infractions pour non-respect de l'arrêt dans ce cas précis ». Harry a certainement été très perturbé par sa mésaventure, mais il s’en est sorti avec un simple rappel à l'ordre.