Un rendez-vous de stérilisation manqué chez le vétérinaire à cause de la Covid-19 donne lieu à une portée de chiots record en Irlande

© Brendan Gleeson

N’ayant pas pu faire stériliser ses chiens à cause de la pandémie de coronavirus, une famille irlandaise s’est retrouvée avec une portée record. Les chiots se portent bien et devront bientôt découvrir leurs nouvelles maisons.

Les Killing étaient déjà une famille nombreuse, comptant 5 enfants. Elle l’est désormais encore plus, puisque leur chienne Bella, Labrador-Retriever de 15 mois, a donné naissance à 16 chiots !

Il s’agit de la plus grande portée dans leur pays, l’Irlande, et la 2e au monde. Hélas, l’un des petits est décédé peu après sa venue au monde. Quant aux 15 autres, ils sont en pleine forme et, dès qu’ils auront suffisamment grandi après leur sevrage, ils rejoindront leurs nouvelles familles. Les Killing, qui vivent dans le village de Crecora (Sud-ouest de l’Irlande) ont en effet décidé de n’en garder qu’un seul, qu’ils ont nommé Walter ; les autres seront donnés à des proches, rapporte CNews.

L’ironie du sort, c’est que c’est la pandémie de Covid-19 qui a permis d’assister la mise au monde d’une portée aussi nombreuse. Les propriétaires de Bella et de l’heureux papa, Archie, un croisé Setter Irlandais / Springer Anglais, avaient demandé un rendez-vous à la clinique vétérinaire pour les faire stériliser, mais l’intervention était considérée comme non urgente et donc renvoyée à une date ultérieure.

A lire aussi : Une chienne devient carillonneuse et émeut toute la communauté

Ils avaient essayé d’empêcher Bella et Archie de s’accoupler, mais en vain. L’accouchement des 8 mâles et 8 femelles avait débuté le samedi 25 juillet dans la soirée et s’était poursuivie jusqu’au lendemain matin, détaille Irish Examiner.