Un refuge s’exprime publiquement après qu’un chien ait été ramené dans les 4 heures suivant son adoption

Les membres du refuge de Gennevilliers, affilié à l’association SPA, ont vécu une situation particulièrement agaçante au début du mois de février. L’un de leurs pensionnaires, Oslo, a été adopté par une famille. Le personnel était confiant, car il n’avait rien caché à cette dernière vis-à-vis du toutou. Pourtant, les adoptants ont décidé de faire machine arrière seulement 4 heures après avoir adopté le quadrupède. Une décision incompréhensible pour ses bienfaiteurs.

Ceux-ci savaient qu’Oslo avait besoin d’une famille compréhensive, car il était sourd. Ainsi, la boule de poils s’exprimait à sa façon pour se faire comprendre. Elle aboyait et sautait afin d’attirer l’attention. Bien sûr, le personnel n’a jamais caché cela aux visiteurs, puisque l’objectif était que l’adoption du quadrupède soit une réussite.

La SPA - Refuge de Gennevilliers / Facebook

Les montagnes russes émotionnelles

Oslo n’avait pas le profil typique des chiens recherchés par les adoptants et a passé 5 mois au refuge. Un jour, une famille a témoigné son intérêt pour lui et le personnel s’est montré transparent face à elle, n’omettant aucun détail en dressant le profil de l’animal : « Nous avons passé des heures à discuter, à montrer son comportement, à vous préparer à ce que cela implique. Nous avons pris le temps, nous avons été honnêtes », affirmait un porte-parole sur Facebook.

En connaissance de cause, les adoptants ont décidé de poursuivre la démarche jusqu’au bout et Oslo a quitté le refuge pour rejoindre sa nouvelle maison. Le chien n’avait plus qu’à découvrir son nouvel environnement, apprendre à connaître ses humains et être heureux. Malheureusement, il n’a eu le temps de rien faire. 4 heures seulement après son adoption, ses propriétaires l’ont ramené au refuge parce qu’il aboyait et sautait.

A lire aussi : Après 10 ans d'absence, BipBip retrouve enfin son maître qui venait déjà de récupérer sa seconde chienne disparue

Un appel à la responsabilité

Ces derniers étaient pourtant informés du comportement du quadrupède, mais ont simplement changé d’avis sans lui laisser sa chance. Une situation injuste qui a forcé le refuge à s’exprimer sur les réseaux sociaux : « Adopter, ce n’est pas simplement ouvrir une porte et attendre que tout se passe parfaitement. C’est un engagement, un vrai, pour le meilleur et pour les moments plus compliqués [...] On ne vous demande pas d’être parfaits dès le premier jour, mais on vous demande de réfléchir avant de franchir le pas ».

À présent, Oslo est de retour à la case départ. Heureusement, ses bienfaiteurs sont déterminés à lui trouver une famille qui l’acceptera tel qu’il est et l’aimera sans condition.