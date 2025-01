Introuvable depuis 3 jours, un chien sénior sourd et aveugle est pris au piège dans une clôture jusqu'à l'arrivée providentielle d'une bénévole

La fugue d’un animal de compagnie est évidemment source d’angoisse pour ses propriétaires. Quand, de surcroît, il est âgé, atteint de cécité et de surdité, il est normal que ses humains craignent les pires scénarios. C’est ce qu’a vécu la famille d’un chien appelé Bobo. Par chance, un bon samaritain l’a repéré et appelé les secours.

« C’est le genre de victoire qui fait que tous les chagrins, le sang, la sueur et les larmes en valent la peine », peut-on lire sur la page Facebook du refuge Horn Lake Animal Shelter. Une publication faite par Sonia Forgacz-McGrath, directrice-adjointe de la structure d’accueil de cette ville située dans le nord de l’Etat du Mississippi (Etats-Unis).

Elle et ses collègues venaient de sauver un chien sénior s’étant retrouvé pris au piège dans une clôture, alors que sa famille le recherchait désespérément depuis 3 jours, rapportait FOX13 le mercredi 16 janvier.



Horn Lake Animal Shelter / Facebook

Le canidé en question répond au nom de Bobo. Croisé Yorkshire Terrier, il est âgé de 16 ans, sourd et aveugle. On ignore ce qui avait déclenché sa fugue. Sa maîtresse et son entourage étaient extrêmement inquiets et remuaient ciel et terre dans l’espoir de le localiser à temps.

La délivrance est arrivée le mardi 15 janvier. Un passant a remarqué un chien coincé dans une clôture et en aussitôt informé la police locale. Cette dernière a contacté, à son tour, le refuge de Horn Lake. Sonia Forgacz-McGrath, qui avait été notifiée de la disparition de Bobo, s’est rendue à l’endroit indiqué avec d’autres bénévoles.

« Bobo est en vie parce que quelqu'un l’a vu et n’a pas passé son chemin »

« Quand nous sommes arrivés, j’ai immédiatement su que c’était Bobo », raconte-t-elle sur Facebook. Le chien qu’elle avait sous les yeux correspondait effectivement à la description fournie.

Il se trouvait à moins d’un kilomètre du domicile familial. Sonia Forgacz-McGrath et son équipe l’ont libéré et mis en sécurité, avant de le restituer à sa propriétaire. « J'ai pu l'amener directement à sa maman », s’est réjouie la responsable.

Sonia Forgacz-McGrath a tenu à souligner le caractère crucial du témoignage ayant sauvé la vie de ce chien et redonné le sourire à sa famille. « Bobo est en vie, en sécurité et de retour chez lui parce que quelqu'un dans notre communauté a vu un petit chien qui avait besoin d'aide et n'a pas passé son chemin », a-t-elle, en effet, insisté.