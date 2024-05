Un refuge mobilise son équipe en urgence après la découverte de 83 chiens détenus dans des conditions déplorables chez une personne seule

Un refuge accueillant déjà plus de 150 chiens a dû en sauver des dizaines d’autres en urgence après leur découverte chez une personne probablement atteinte du syndrome de Noé. La structure s’en remet désormais à la générosité de la communauté, car elle ne peut assumer seule le coût exorbitant de l’hébergement et des soins de canidés secourus.

83 chiens et un chat ont été retirés à une personne qui vivait seule dans une maison de Baltimore, dans le Maryland (Etats-Unis), et les détenait dans des conditions épouvantables. Une information rapportée par The Baltimore Banner le jeudi 23 mai.

L’intervention des autorités locales a eu lieu hier matin dans une propriété du nord-ouest de la ville. La police et le service de contrôle des animaux étaient sur les lieux, tout comme les bénévoles et les vétérinaires du refuge Baltimore Animal Rescue and Care Shelter (BARCS).



BARCS Animal Shelter / Facebook

Les chiens sont de races et d’âges divers, certains étant des chiots nouveau-nés. Pour la plupart, ils étaient gardés dans des cages entassées les unes sur les autres. D’après les intervenants, l’atmosphère était irrespirable dans cette maison envahie par les excréments et les cafards.



BARCS Animal Shelter / Facebook

Le personnel vétérinaire mobilisé a dû mettre en place un dispositif de « tri temporaire » pour évaluer l’état de santé de chacun des animaux. A 17 heures, l’équipe du Baltimore Animal Rescue and Care Shelter était toujours à pied d’œuvre. C’est dire l’ampleur du défi qu’elle relevait.



BARCS Animal Shelter / Facebook

« Nous avons désespérément besoin de l'aide rapide de notre communauté »

Le refuge est déjà à la limite de sa capacité d’accueil, abritant plus de 150 chiens. Ces derniers ne peuvent pas encore être proposés à l’adoption ou placés dans des foyers provisoires car ils « font l’objet d’une enquête menée par le service de contrôle des animaux, précise Jennifer Brause, directrice exécutive du BARCS. Ils doivent rester dans notre refuge jusqu'à ce qu'ils soient autorisés à être adoptés. Nous avons désespérément besoin de l'aide rapide de notre communauté de Baltimore. »

Elle lance donc un appel aux dons, mais aussi à l’adoption et à l’accueil temporaire de chiens qui sont déjà pensionnaires du refuge afin de libérer autant de places que possible. Un message au public qu’adresse également le Dr Ihuoma Emenuga, en charge des questions de santé pour la ville de Baltimore : « Ces chiens, désormais confiés aux soins de BARCS, recevront l’attention et le soutien dont ils ont besoin. Avec l'aide de la communauté, nous espérons que nombreux seront ceux qui feront un don pour les soins, adopteront ou accueilleront des animaux. »