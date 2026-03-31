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Un refuge du Calvados innove en ciblant précisément la compatibilité entre l'adoptant et le chien


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Ayant eu affaire à des cas d’abandons suite à des départs de chiens, la SPA de Verson, située près de Caen a décidé d’agir en renouvelant son processus d’adoption. L’idée est d’aboutir au « match » parfait entre propriétaires et chiens en soumettant un questionnaire détaillé, puis en procédant à une sélection.

Illustration : "Un refuge du Calvados innove en ciblant précisément la compatibilité entre l'adoptant et le chien"
© SPA de Basse-Normandie / Facebook

« Les gens ne se renseignent pas assez », expliquait Valérie Guénon qui travaille au refuge normand. Régulièrement, la structure doit faire face au retour d’animaux après que des adoptants soient allés trop vite dans la démarche, mettant de côté, parfois, des incompatibilités évidentes.

Illustration de l'article : Un refuge du Calvados innove en ciblant précisément la compatibilité entre l'adoptant et le chien

SPA de Basse-Normandie / Facebook

« Ils vont remplir un formulaire »

Auparavant, les adoptants se manifestaient sur le site internet de l’association. Désormais, ils doivent compléter un questionnaire très complet permettant de collecter des informations précises sur leurs conditions de vie, leur type de logement, leur rythme, la présence d’autres animaux, ou encore leurs envies. L’équipe expliquait au Parisien : « Après étude du dossier, on leur présentera un chien qui répond au mieux à leur demande ».

Le protocole consiste ensuite à organiser un moment de rencontre avec le chien du refuge dont le profil correspond le mieux aux éléments apportés. La finalité est d’aboutir à une adoption réussie, du côté de l’humain, comme du chien.

Illustration de l'article : Un refuge du Calvados innove en ciblant précisément la compatibilité entre l'adoptant et le chien

SPA de Basse-Normandie / Facebook

Penser une adoption consciente

Les témoignages d’échecs d’adoption sont malheureusement nombreux. Une personne ne visite au refuge expliquait : « J’ai eu 4 Bergers Allemands. Quand ils ont fait des petits, des personnes voulaient adopter des chiots, mais s’étonnaient qu’ils soient amenés à beaucoup grandir ». Dans d’autres cas, les adoptants se rendent compte qu’ils n’ont pas assez de temps à consacrer à un animal très dynamique, ou encore que la cohabitation avec un animal déjà installé est impossible.

Ces derniers mois, le refuge a constaté que les demandes d’adoption étaient moins importantes, et compte bien relancer la dynamique grâce à sa nouvelle méthode qui a pour but de mettre tout le monde en confiance. La SPA de Verson a analysé plus de 20 demandes en l’espace de quelques semaines, un beau début d’espoir pour ces 430 chiens qui attendent désespérément leur nouvelle famille.

Illustration de l'article : Un refuge du Calvados innove en ciblant précisément la compatibilité entre l'adoptant et le chien

A lire aussi : Sa chienne est la “pire décision financière qu’elle ait jamais prise”, mais elle ne l'échangerait pour rien au monde

SPA de Basse-Normandie / Facebook

Quels sont les critères à garder en tête lors d’une adoption en refuge ?


Avant de prendre la décision d’accueillir un chien de refuge, établissez une liste qui détaille :

  • Le temps dont vous disposez (vos absences tout au long de la semaine et de l’année)
  • L’espace de vie dans lequel vous évoluez (maison, appartement, jardin)
  • La composition de votre foyer (adultes, enfants, animaux)
  • L’expérience dont vous disposez avec les chiens
  • Les attentes concernant l’adoption

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