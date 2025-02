Un refuge doit faire face à l’arrivée de 60 chiens laissés dans une maison au moment du décès de leur propriétaire (vidéo)

L’association Marion County Friends and Volunteers a une procédure bien rodée lorsqu’un sauvetage se profile dans la structure du comté de Dillon. Récemment, l’équipe est allée à la rencontre de 60 chiens et les a acheminés jusqu’au refuge All 4 Paws Animal Rescue.

ABC15 / Youtube

« Nous allions vérifier cette maison »

L’association a reçu un appel un matin provenant d’une personne ayant perdu un proche. Cet appel informait les bénévoles que plusieurs chiens se trouvaient dans une propriété et qu’il fallait aller à leur rencontre. La directrice de All 4 Paws expliquait sur abc 15 News : « Nous avons reçu un appel mardi vers 11h50 et nous avons dit que nous allions vérifier cette maison et ils ont demandé si nous avions des cages. J’ai répondu que je pouvais en prendre quelques-unes ». Finalement, lorsque l’association Marion County Friends and Volunteers est arrivée au refuge, ce sont 60 chiens qui se trouvaient dans plusieurs véhicules.

ABC15 / Youtube

« Certains d’entre eux souffrent de graves problèmes médicaux »

La prise en charge a dû se faire au plus vite car de nombreux chiens étaient en mauvaise santé. La directrice confiait : « L’un d’eux a la mâchoire cassée. Un autre a perdu un pied arrière. Nous ne savons pas exactement de quelle situation ils sont issus, mais nous voulons améliorer le reste de leur vie ».

Par chance, 30 chiens ont pu être placés en famille d’accueil, ce qui a allégé la charge pour le refuge.

« Il faut mettre en place des réglementations »

La directrice du refuge exprimait son inquiétude vis-à-vis de ces situations qui sont malheureusement trop récurrentes. Ce type de prise en charge représente une dépense très importante pour les refuges qui manquent en permanence de moyens.

Le directeur des opérations de Marion Friends and Volunteers, Matthew McDonald, déclarait : « Il faut mettre en place des règlementations, pas nécessairement pour les propriétaires d’animaux, mais pour ce qui se passe lorsque les animaux quittent leur lieu de résidence pour les refuges. Il faut des lois, et probablement un organisme de règlementation ».

Pour l’heure, les 60 chiens issus du sauvetage sont entre de bonnes mains. Espérons que leur état de santé s’améliore rapidement afin qu’ils puissent prochainement trouver leurs familles définitives.