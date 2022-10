Des arrestations et des adoptions, 4 mois après le sauvetage massif de chats dans une propriété délabrée

Choc et consternation avaient suivi la découverte de près de 200 animaux qui vivaient dans des conditions épouvantables dans une propriété de Winsted, dans le Connecticut (nord-est des Etats-Unis).

Récemment, la police a procédé à l’arrestation de plusieurs suspects dans le cadre de cette triste affaire. La plupart des chats secourus ont rejoint leurs nouveaux foyers, rapportait FOX 61 le 27 octobre.



FOX 61 / YouTube

En juin 2022, la police de Winchester avait été alertée par un témoignage anonyme de la situation préoccupante d’un chat malade près d’une maison à Winsted. En arrivant sur les lieux, les forces de l’ordre ont été saisies par la forte odeur d’urine provenant de la propriété en question. Depuis l’extérieur, elles pouvaient voir que de nombreux félins s’y trouvaient.



FOX 61 / YouTube

Policiers et agents du service local de contrôle animalier y sont intervenus et dénombré 189 chats, mais aussi 2 chiens et un furet. Plusieurs associations ont joint leurs efforts pour assurer l’évacuation et la prise en charge de tous ces animaux, qui ont été répartis sur 11 refuges après avoir temporairement séjourné dans le gymnase d’une école.

Des habitants ont également soutenu ce sauvetage de grande envergure en adressant leurs dons aux organisations.

L’opération était si complexe qu’il avait « fallu un mois au personnel, aux bénévoles, à nos partenaires vétérinaires et à la communauté pour réagir […] et apporter aux animaux l'aide dont ils avaient tellement besoin », indiquait alors Josh Kelly, maire de Winsted.



FOX 61 / YouTube

Les chats soignés et adoptés, 3 personnes interpellées

Les félins ont tous été stérilisés, vaccinés et identifiés. Ils ont également été adoptés, pour la plupart, au cours de ces 4 derniers mois.

A lire aussi : Cette femme cherche son chat partout durant des heures et le retrouve finalement enfermé chez un voisin (vidéo)



FOX 61 / YouTube

D’après la police, 8 personnes vivaient dans cette maison, dont 2 enfants : une fillette de 6 ans et un garçon de 10 ans. Ces derniers ont été pris en charge par le service de protection de l’enfance.

Quant à James Thomen Sr., 61 ans, Laura Thomen, 53 ans et Marissa O’Brien, 30 ans, ils ont tous 3 été arrêtés et poursuivis pour cruauté envers animal et mise en péril de mineur, entre autres chefs d’accusation. Ils doivent comparaître devant le tribunal le 1er novembre.