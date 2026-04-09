Alertée par des klaxons, une femme sauve un Berger Australien de 8 ans traîné derrière une voiture et gravement blessé

Nayko, un Berger Australien gravement blessé après avoir été traîné sur la route, a été retiré à son maître et placé en refuge. Malgré ses traumatismes, le chien se montre affectueux et reçoit désormais les soins dont il avait tant besoin.

Souffrant de terribles blessures après avoir été traîné sur le bitume, un chien a été recueilli par une association alsacienne, rapportait la Fondation 30 Millions d'Amis sur son site .

Les faits ont eu lieu le mercredi 25 mars à Saverne, dans le Bas-Rhin. Ce jour-là, une habitante alertée par des klaxons était sortie voir ce qui se passait devant chez elle. Elle avait alors été horrifiée de constater qu'un chien était traîné derrière un véhicule, attaché par une corde à l'attache-caravane de celui-ci. Un octogénaire était au volant.

D'après Véronique, en charge du service maltraitance au refuge SPA de Saverne, «?elle s’est précipitée vers le véhicule pour arrêter le conducteur, a ensuite détaché le chien et a appelé les gendarmes?».

Nayko, Berger Australien de 8 ans, saignait de partout. Il a été admis aux urgences d'une clinique vétérinaire.



SPA de Saverne et environs / Facebook

L'examen a révélé l'étendue de son calvaire. Le quadrupède souffrait de lésions, notamment de profondes abrasions, au niveau de la truffe, de la peau, des griffes et des coussinets. Ses déplacements étaient difficiles et douloureux à cause de ces blessures. « En descendant de la caisse dans laquelle il était dans la voiture, il est tombé au sol car il n’arrivait pas à tenir sur ses pattes », raconte Véronique.

Le vétérinaire a également relevé des signes de négligence : tiques, faim, soif, collier électrique, aucun vaccin depuis 2021…

« Malgré son état, ce chien est extrêmement gentil »

Nayko était enregistré au nom d'un couple, mais il vivait avec l'octogénaire depuis plus d'un an et demi

La SPA a pu prendre le chien en charge en vertu d'une ordonnance émise par le tribunal judiciaire de Saverne. Il reçoit soins et attention en attendant d'être proposé à l'adoption.

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SPA de Saverne et environs / Facebook

«?Malgré son état, ce chien est extrêmement gentil, assure Véronique. Il nous fait la fête à chaque fois qu’il nous voit?!?»

Une plainte a été déposée, et la Fondation 30 Millions d'Amis s'est constituée partie civile.