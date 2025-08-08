Un refuge bondé d’appels après que des témoins ont aperçu un chien paniqué au bord d’une route

Jet s’est retrouvé sur le bas-côté d’une route fréquentée. Tétanisé par la peur, le chien se cachait derrière un buisson, impuissant. Plusieurs automobilistes l’ont repéré et une association locale a été informée de la situation. Elle a envoyé une équipe sur place.

Jet, un chien au pelage noir, a vécu un stress intense après s’être retrouvé coincé au bord d'une route du Missouri (États-Unis). Le pauvre n’avait nulle part où aller et était terrorisé par le véhicule qui filait à vive allure à côté de lui. Heureusement, des témoins l’ont repéré et ont prévenu les membres de l’association Stray Rescue à Saint-Louis, qui sont intervenus par la suite.

Ceux-ci ont reçu de nombreux appels téléphoniques au sujet du canidé, rapportait The Dodo. Beaucoup avaient vu dans quel état de panique se trouvait l’animal et avaient aussi constaté la dangerosité de la situation. Jet pouvait effectivement se faire renverser s’il décidait de bouger.

Une équipe à la rescousse

Quelque temps après avoir reçu les signalements, les sauveteuses Donna et Kristen sont allées au secours du toutou. Elles l’ont repéré en détresse, caché derrière les buissons et se sont approchées prudemment : « Il tremblait comme une feuille alors que de gros camions passaient à grande vitesse », écrivait un porte-parole. Comme s’il savait que les suivre était sa seule issue, Jet leur a fait confiance et le trio a rejoint le refuge.

Rapidement, le personnel a pensé que le chenil n’était pas un environnement idéal pour lui, car il avait beaucoup de craintes. Il avait besoin d’être au calme pour reprendre des forces et de l’aplomb, alors ses sauveteurs lui ont trouvé une famille d’accueil.

Aux dernières nouvelles, Jet s’est très bien installé dans sa nouvelle maison : « Il est très docile, adore jouer et encore plus les câlins », partageait un membre de l’organisme.

La boule de poils est même désormais prête à quitter le nid pour rejoindre sa maison pour la vie. Elle aura besoin d’un propriétaire compréhensif qui puisse lui laisser suffisamment de temps et d’espace pour s’adapter. Espérons qu’elle trouve prochainement sa perle rare et qu’elle s’épanouisse au sein d’un foyer aimant !