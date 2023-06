Un randonneur en montagne découvre un chien faible et épuisé sans savoir qu'on le cherchait depuis des semaines

Riley est revenu très amaigri, mais bien vivant de sa mésaventure de 5 semaines dans les montagnes du Colorado (Etats-Unis), rapportait KDVR.

Berger des Shetland de 8 ans, Riley s’était volatilisé le 8 avril dernier. Ce jour-là, il avait énormément neigé. La neige avait entièrement recouvert la clôture d’un mètre et demi de haut entourant la propriété familiale, située à 2500 mètres d’altitude. Le chien n’avait plus qu’à marcher par-dessus pour se retrouver dehors.



KDVR

Son propriétaire Mike Krugman expliquait que le quadrupède était extrêmement attaché à sa femme, décédée en janvier. Depuis la disparition de sa maîtresse, le canidé « dormait toujours sur son oreiller ».

L’homme a contacté le groupe local Summit Lost Pet Rescue pour qu’on l’aide dans ses recherches, mais le canidé restait introuvable. Les semaines s’enchaînaient, et le maître de Riley commençait à perdre espoir.

Très exactement 5 semaines et un jour après le départ du Sheltie, Mike Krugman a reçu l’appel qu’il n’osait plus espérer. A l’autre bout du fil, la Humane Society of Summit County lui annonçait que Riley venait d’être retrouvé.

C’est un randonneur du nom de Zachary Hackett qui l’a découvert et sauvé. Le 14 mai, le jeune homme qui avait récemment emménagé dans la région se trouvait à 3600 d’altitude quand il a entendu quelque chose. « Un petit jappement, détaille-t-il. Au début, j’ai été surpris, car on ne sait jamais ce qui peut se trouver derrière ».

Il a ensuite compris qu’il s’agissait d’un chien et qu’il était en grande détresse. L’animal était si faible qu’il ne pouvait pas marcher. Zachary Hackett l’a pris dans ses bras et l’a porté sur plus de 6 kilomètres, franchissant une rivière et toutes sortes d’obstacles.



KDVR

« Ma femme veillait peut-être sur lui »

Arrivé chez lui, le randonneur et sa compagne ont pris soin de Riley, puis l’ont emmené au refuge de la Humane Society of Summit County le lendemain matin.



KDVR

Les bénévoles ont passé au peigne fin les avis de recherche émis dans le secteur, et ont fini par retrouver celui de Mike Krugman. Emu et soulagé, ce dernier a aussitôt conduit le chien chez le vétérinaire.

Riley a passé 3 jours sous perfusion en clinique. Il avait perdu la moitié de son poids ; alors qu’il pesait 11 kilogrammes avant sa fugue, il n’en affichait que 5,7 au moment de son sauvetage. Il s’en remet doucement à la maison, auprès de son humain.

KDVR

« Je ne comprends pas comment il a pu survivre, a confié Mike Krugman. Quelqu'un devait veiller sur lui, peut-être que c'était ma femme. »