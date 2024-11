Un quiproquo au salon de toilettage débouche sur la fugue d'une chienne qui reste introuvable pendant près d'une semaine

Une chienne a passé 6 nuits dehors, à devoir survivre seule et dans la peur, après que le personnel d’un salon de toilettage l’a confondu avec un congénère au moment de sa remise aux propriétaires. L’établissement a reconnu son erreur et participé aux recherches en promettant une forte récompense.

Une chienne perdue et sa famille ont été réunies près d’une semaine après la disparition de l’animal consécutive à une confusion de la part du personnel d’un salon de toilettage, rapportait The Mirror le jeudi 21 novembre.

Le jeudi 14 novembre, Aubree Booher, 20 ans, et sa mère Cynthia Booher avaient emmené leur chienne Betty Lou au salon de toilettage Petco de Lakewood, en Californie.



La jeune femme et sa maman, qui habitent la ville voisine de Norwalk, étaient loin de se douter qu’elles n’allaient plus revoir leur amie à 4 pattes durant les 6 jours suivants.

En effet, une fois la séance terminée, les employées de Petco Lakewood ont remis Betty Lou à un autre propriétaire, ayant confondu la chienne avec celle de ce dernier. S’étant retrouvée face à une personne qu’elle ne connaissait pas, elle a pris peur et s’est enfuie en courant.

« Selon eux, ce qui s'était passé, c'est que quelqu'un était venu chercher leur chien et que celui-ci ressemblait au mien, raconte, en effet, Aubree Booher à ABC 7. Alors ils ont sorti ma chienne et je suppose qu'elle a eu peur quand elle a vu que ce n'était ni moi ni ma mère. Elle s’est libérée de la laisse et s'est échappée du magasin. »

Les toiletteuses lui ont couru après, mais Betty Lou était déjà trop loin. Elle s’était volatilisée depuis.

Retrouvée à quelques pâtés de maisons du salon de toilettage

Cynthia et Aubree Booher ont passé toute la nuit à la chercher, sans résultat. Elles étaient dévastées, surtout Aubree à qui son grand-père avait offert la chienne pour son 16e anniversaire. Il lui avait alors fait promettre de prendre soin d’elle et de ne pas la perdre. « J’ai juste l’impression d’avoir déçu mon grand-père », confiait-elle après la fugue.



Petco a lancé les recherches de son côté et promis une récompense de 2000 dollars (1900 euros) pour le retour de Betty Lou saine et sauve.

La chienne a finalement été retrouvée la nuit du mercredi 20 novembre. Elle était cachée dans des buissons à proximité des boulevards Lakewood et Del Amo, à quelques centaines de mètres du salon de toilettage.

Betty Lou n’était pas au mieux de sa forme, mais elle a été vue par un vétérinaire et a pu rentrer à la maison.

