"Un pur coup de chance", ce chiot retrouvé couvert de tiques dans un champ inondé a été sauvé et reprend goût à la vie

Abandonné lors d'une violente tempête, Slugger a été sauvé in extremis. Grelottant de froid, couvert de tiques et à bout de forces, ce pauvre petit chiot aurait en effet pu connaître un destin tragique si des sauveteurs dévoués ne l’avaient pas trouvé dans un champ inondé. Aujourd’hui en sécurité, la boule de poils peut compter sur ses nouveaux amis pour l’aider à guérir et trouver enfin une famille aimante pour toujours.

Alors que le Texas (États-Unis) vient d’être balayé par une tempête à l’origine d’inondations meurtrières, un chiot abandonné a réussi à survivre aux intempéries. Répondant désormais au nom de Slugger, le jeune toutou âgé d'environ 10 semaines a été découvert un peu par hasard près d'un parc de Dallas par les agents du service de contrôle des animaux.

« Un pur coup de chance »

Alors qu’ils avaient été alertés d'un chien errant dans le quartier, les sauveteurs auraient parfaitement pu passer à côté du petit chien si un détail n’avait pas attiré leur regard : un tissu violet flottant au vent, comme pour signaler la position du toutou en détresse.

« C'était un pur coup de chance », a déclaré Patti Dawson de Dallas Dog Rescue Rehab Reform (Dallas Dog RRR), le refuge qui s’occupe désormais du chiot. « Erica a regardé de plus près et l'a vu accroupi dans un champ inondé, tremblant, couvert de tiques, assis sur un sac d'oignons. Il n'a jamais essayé de fuir. Il a juste attendu. »

© Dallas Dog RRR / Facebook

Baptisé Slugger, le petit chien était dans un état lamentable. Il grelottait, il souffrait d’une infection des yeux et il était dévoré vivant par les tiques et les puces. Livré à lui-même sous la pluie, sans aucun signe de sa mère ou de ses frères et sœurs, il avait probablement été abandonné dans ce champ et, pour survivre, il avait très certainement mangé du plastique, de la terre et des déchets.

© Dallas Dog RRR / Facebook

Vers la guérison et l’adoption

Pris en charge par le refuge Dallas Dog RRR, puis par une famille d’accueil expérimentée, le petit Slugger a tout de suite reçu des soins médicaux intensifs 24h/24. « Il a dû être stabilisé dans une couveuse pour le garder au chaud et le surveiller », a expliqué Patti Dawson à Newsweek.

A lire aussi : La vidéo réconfortante d’un chien âgé et abandonné profitant enfin de ses vieux jours dans sa nouvelle maison (vidéo)

© Dallas Dog RRR / Facebook

Selon ses anges gardiens, Slugger réagit lentement aux antibiotiques et aux vermifuges, mais sa vue s'améliore ainsi que son appétit. Arpentant le long chemin de la guérison, le petit chien n’a désormais qu’un espoir : trouver une famille qui l’aimerait pour la vie. Une fois que son état de santé le permettra, il est certain que ses anges gardiens feront de leur mieux pour lui trouver le meilleur des foyers. C’est promis.