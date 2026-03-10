Un puma s'empare de sa chienne et tente de l'emmener en haut d'un arbre, il le poursuit courageusement pour la sauver (vidéo)

Une chienne attaquée par un puma devant sa maison a finalement survécu grâce à l’intervention immédiate de son maître. Le félin, qui tentait de l’emporter, a été contraint de lâcher prise avant d’être capturé peu après dans le quartier.

A Bellingham, dans l'Etat de Washington (Etats-Unis), une couple a bien cru perdre sa chienne dans d'horribles circonstances quand cette dernière a été attaquée par un puma. Ce dernier a sévi en plein jour et à l'entrée de la propriété. Fort heureusement, la victime a survécu, en grande partie grâce à l'intervention courageuse de son maître, rapportait Outdoors .

La chienne en question, répondant au nom d'Izzy, jouait tranquillement sous le porche. Sa maîtresse Denise Buchanan et le mari de celle-ci la croyaient donc en sécurité. Ils étaient loin de se douter du danger qui la guettait.

Soudain, un gémissement s'est fait entendre. Un cougar venait de surgir pour s'en prendre à leur chienne. Il l'a saisie par le cou et s'est éloigné.

Alerté par le bruit et l'agitation, le conjoint de Denis Buchanan est immédiatement sorti. Voyant le félidé sauvage s'en aller en emmenant Izzy, il s'est lancé à sa poursuite. Le puma avait vraisemblablement l'intention d'escalader un arbre en emportant sa victime.



KIRO 7 Seattle / Instagram

Par chance, il n'a pas eu le temps de le faire. L'arrivée du maître d'Izzy l'a amené à relâcher cette dernière et à prendre la fuite.

« C'est une chienne chanceuse »

La chienne a aussitôt été emmenée aux urgences vétérinaires. « Nous sommes restés à ses côtés, car on lui avait posé un drain [...] et elle était terrifiée », raconte Denise Buchanan à KIRO 7 Seattle, dans un reportage partagé sur Instagram et montrant les images de l'attaque enregistrées par la caméra de surveillance.

Lorsqu'ils sont revenus de la clinique vétérinaire, ils ont été surpris de constater que le même cougar était enfermé dans une cage installée dans le quartier. Il venait, en effet, d'être capturé par des agents de protection de la faune.

A lire aussi : Si affamé qu'il mangeait des ordures, ce chien croisé Berger Allemand de 8 kg trouve enfin sécurité et réconfort après un long combat pour survivre

En voyant ses impressionnantes canines, Denise Buchanan a été prise de frissons. « C'est avec ça qu'il a attrapé mon bébé », a-t-elle pensé à ce moment-là.



KIRO 7 Seattle / Instagram

Izzy devrait s'en remettre complètement. « C'est une chienne chanceuse », conclut sa propriétaire.