Un chat sénior défie un puma qui s’est introduit dans son jardin (vidéo)

La ville de Julian, en Californie, est réputée pour son patrimoine naturel et ses montagnes. Bon nombre d’animaux sauvages s’y aventurent chaque jour, comme les pumas. L’un d’entre eux s’est même introduit dans le jardin d’une maison, mais il a dû faire face à un adversaire de taille, comme le rapporte PetHelpful.

Un petit matou grand par son courage

Le chat de la maison l’a reçu comme il se doit, protégé par une grande fenêtre. Il était bien plus petit que son congénère félin, mais ne s’est pas laissé intimider par cette différence. Alors que le puma s’approchait de lui, le matou s’est mis à miauler de toutes ses forces et à frapper contre la baie vitrée. Il ne cache pas son mécontentement, au contraire !

Le chat sénior n’hésite pas à lui faire comprendre qu’il n’est pas le bienvenu chez lui et qu’il a intérêt à déguerpir sur le champ ! Après avoir émis quelques rugissements, le puma s’exécute et, quelques secondes plus tard, on le voit quitter les lieux…

Mission réussie !

Les internautes ont été des milliers à visionner cette vidéo de @pandemicthecat, et aussi très nombreux à s’exprimer. Elle en a laissé plus d’un sans voix ! « C’est un bon petit garçon qui a protégé sa famille », « Petit, mais féroce ! », « Voici une nouvelle preuve que la taille n’a pas d’importance... » a-t-on pu lire parmi les commentaires de la publication.