Un propriétaire offre le plus adorable des cadeaux de Noël à son Chihuahua (vidéo)

Un adorable Chihuahua répondant au nom de Lenny a eu droit à la plus belle des surprises à l’approche de Noël. Ses propriétaires lui ont présenté son « cadeau » en pensant lui faire plaisir. Ils n'avaient pas du tout tort. Le chien a laissé exploser sa joie dès qu’il a compris de quoi il s’agissait.

Lenny a eu un cadeau bien avant le 25 décembre et, au vu de sa réaction, il semble bien que c’était précisément ce qu’il avait demandé au Père Noël. Ce chien est aux anges depuis qu’il l’a reçu, comme le rapporte Newsweek.

Le présent en question n’est autre que son nouveau meilleur ami pour la vie, un adorable chiot en l’occurrence. Les présentations et l’attitude enjouée de Lenny ont été filmées par sa famille. La vidéo a été postée sur TikTok par un utilisateur appelé sineadmichelex et est très vite devenue virale sur le réseau social.

La séquence en question, publiée une semaine avant Noël, montre tout d’abord une jeune femme tenant un paquet cadeau, puis s’abaissant pour le poser sur le sol et en retirer le couvercle. Poussé par la curiosité, Lenny vient vers le cadeau pour voir ce qu’il contient.

Un ami, le meilleur des cadeaux

Il est alors tout heureux de se rendre compte qu’il s’agit d’un jeune congénère, un Chihuahua comme lui. Ce dernier a été nommé Ernie.

Le petit Ernie est quelque peu intimidé, alors que son aîné ne cesse de remuer la queue. Il le renifle et lui adresse de doux coups de museau pour faire connaissance et lui souhaiter la bienvenue.

Vient ensuite une scène tout aussi touchante et pleine de tendresse, où Lenny et Ernie s’amusent sur le canapé. Le chiot n’a plus peur et joue avec beaucoup d’enthousiasme avec Lenny.

Voici la vidéo de la rencontre entre les 2 Chihuahuas :

