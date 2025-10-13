Un propriétaire met en scène son chien capable d’exercer de nombreux métiers habituellement réservés aux humains (vidéo)

Ce propriétaire affirme avec humour que son chien « excellerait » s’il exerçait ces emplois. Même si le ton est léger, la vidéo postée sur Instagram est convaincante et on projette parfaitement le grand chien dans les différentes situations. Les internautes ont eux aussi été convaincus.

Fingers, ce croisé Labrador et Golden Retriever, est un chien investi. Il expérimente régulièrement de nouvelles choses et utilise autant sa truffe que ses pattes ou ses mâchoires pour explorer son environnement. En l’observant, son propriétaire a eu une idée : et si Fingers était un humain, quel métier pourrait-il bien exercer ?

Pas un mais plusieurs emplois

La vidéo publiée sur le compte Instagram « @fingersthegoldador » montre que Fingers n’exercerait pas un, mais plusieurs métiers. C’est un vrai débrouillard qui sait parfaitement comment s’y prendre pour agrafer ou pour guider des pilotes dans un aéroport. Éclectique, la carrière potentielle de ce chien l’est pour sûr.

@fingersthegoldador / Instagram

« Agrafeur, personnel d’aéroport, chirurgien plastique, sécurité »

La liste est longue et reflète aussi tout l’humour du propriétaire qui raconte à DogTime que son chien pourrait exercer le métier d’ « agrafeur » car il sait parfaitement se servir de ses dents. Il serait aussi capable de rejoindre les équipes sur le tarmac, avec sa casquette à hélice qui lui donne des airs de « marshaller ».Également, on le verrait bien chirurgien plastique, car il maîtrise, au sens littéral, l’art de manipuler le plastique et de le disséquer. Enfin, l’emploi qui lui sied le mieux est « contrôleur sécurité ». On voit que Fingers a systématiquement la tête dans les sacs, une inspection très professionnelle pour lui, qui consiste à passer au crible tout ce qui rentre dans sa maison.

@fingersthegoldador / Instagram

Un « animateur » qui plait beaucoup aux internautes

La vidéo se conclut sur un Fingers qui endosse le costume d’animateur qui lui va à ravir. Les internautes sont hilares en commentaires, résumant par exemple : « Lui il est employé du mois… chaque mois ». Le chien a su montrer aux internautes de quoi il était capable et ces derniers s'attendent à le revoir prochainement.

À son âge, le CV de ce chien est déjà impressionnant. Il semble aussi visiblement pouvoir compter sur un entourage très observateur et amusé par ses comportements. Les aventures de Fingers sont à suivre de toute urgence sur Instagram.