Cette chienne débrouillarde est prête à réapprendre la vie de famille après 2 mois de survie et de solitude en montagne

Two Socks a bravé tant de dangers en passant plus de 2 mois seule à 3000 mètres d’altitude, luttant quotidiennement pour se nourrir et se désaltérant dans les flaques d’eau. La fondatrice d’une association locale s’est donné pour mission de la secourir dès qu’elle a pris connaissance de son histoire.

Les premiers signalements au sujet de Two Socks étaient parvenus au refuge du comté de Leadville-Lake (Colorado, Etats-Unis) le 20 mai 2024. La croisée Berger Allemand errante venait alors d’être aperçue par des vacanciers qui se trouvaient sur le terrain de camping Baby Doe près de Turquoise Lake, un site niché à 3000 mètres d’altitude.

« Nous ne savons pas combien de temps elle était là-bas avant cela, car personne ne campait au bord du lac avant cela puisque les terrains de camping étaient toujours fermés », explique Caitlin Kuczko, directrice du refuge, à Summit Daily.



Leadville/Lake County Animal Shelter / Facebook

Les campeurs avaient alors commencé à donner à manger à la chienne, mais cette dernière refusait de se laisser approcher.

Caitlin Kuczko et l’association locale Summit Lost Pet Rescue avaient alors échafaudé un plan pour capturer Two Socks en toute sécurité et la soigner.

Après de multiples tentatives infructueuses, elles ont installé une cage piège et une caméra. Les jours suivants, la chienne a pris l’habitude de se faufiler dans la cage pour se nourrir, mais la fermeture automatique n’avait pas été enclenchée pour l’habituer à y entrer en toute confiance.

L’emplacement du dispositif a ensuite été changé, puis le 25 juillet, Caitlin Kuczko et les bénévoles ont décidé qu’il était temps de mettre le système de verrouillage en place. Ce soir-là, peu après 22 heures et alors que ses bienfaitrices avaient attendu des heures sous la pluie, la chienne a fini par se laisser enfermer.

La réhabilitation de Two Socks peut commencer

Caitlin Kuczko l’a emmenée au refuge et fait examiner par un vétérinaire. Ce dernier a constaté qu’elle ne pesait que 20 kilogrammes, mais ne souffrait d’aucun problème de santé grave. Lui qui s’attendait à ce qu’elle ait la giardiose, car elle buvait l’eau des flaques, a été soulagé de relever que ce n’était pas le cas.

L’examen a également révélé qu’elle était identifiée par puce et qu’elle est âgée d’un an et demi. Ses anciens propriétaires ont été contactés, mais le récit qu’ils ont livré ne tenait pas debout et était impossible à vérifier. D’après eux, en effet, Two Socks se serait égarée en mars avant d’être relogée en avril.

Au refuge, la chienne réapprend désormais à interagir avec les humains et les autres chiens. Caitlin Kuczko, dont elle commence à accepter les caresses, s’emploie à la préparer à la vie de famille et à la socialiser en vue de la proposer à l’adoption.

A lire aussi : Intriguée par le comportement étrange d'une Patou qu'elle a sauvée de l'errance, l'équipe du zoo-refuge La Tanière en découvre la raison 10 jours plus tard