À la suite d’un accident lui causant une paralysie, ce Teckel reçoit le soutien touchant de son meilleur ami félin

L’entente n’a pas toujours été évidente entre ce Teckel et ce chat. Au fil de temps, d’un quotidien qui s’est mis en place, les animaux sont finalement devenus très complices. Le chien, Henry, a été touché par un grave accident récemment, le paralysant totalement. Il a pu compter sur ses parents, mais aussi sur son acolyte félin, qui lui apporté un soutien émotionnel extraordinaire.

C’est un soir que l’accident s’est déroulé, lors de la dernière pause pipi de la journée du chien. Le Teckel a glissé sur la rampe d’accès, et s’est mis à hurler. Une visite en urgence chez le vétérinaire a mis en avant une grave lésion intervertébrale, qui allait empêcher le chien de se mouvoir.

@henry.the.mini.hotdog / Instagram

Un diagnostic posé au stade 5

Les Teckels sont particulièrement à risque concernant les maladies de dos. C’est de manière prématurée que ce chien a reçu ce diagnostic de maladie du disque intervertébral, accéléré par une chute importante. Sa chute a eu pour conséquence une paralysie des pattes, ainsi qu’une perte de sensation associée. Pleurant, criant juste après son accident, la douleur a été intense pour le petit chien qui a dû ensuite entamer sa nouvelle vie d’une autre façon.

Un retentissement sur la famille entière

Si le premier concerné est évidemment Henry, toute la famille a subi le choc de l’annonce de ce diagnostic. Ses parents humains ont soutenu leur petit chien autant qu’ils l’ont pu, notamment en lui aménageant plusieurs endroits de la maison. Un compte Instagram est dédié au chien : « @henry.the.mini.hotdog ».

Du jour au lendemain, le quotidien de cette famille a changé, y compris pour Greta, le chat noir de la famille.

@henry.the.mini.hotdog / Instagram

Greta, un soutien exemplaire

Après son retour à la maison, Henry a bénéficié du soutien de Greta. La chatte a été très présente, et a fait part de son incompréhension auprès de ses propriétaires. Le moment émouvant a été lorsque la chatte s’est frottée à son compagnon canin pour lui demander de venir jouer, constatant au même moment qu’il ne pouvait plus bouger. Les mouvements initiés par la féline sont adorables, avec de légers coups de tête, qui témoignent d’une grande complicité.

A lire aussi : Un adorable chiot Carlin découvre son reflet sur le téléphone de sa maîtresse et ne comprend pas ce qu'il voit (vidéo)

@henry.the.mini.hotdog / Instagram

L’amitié entre les 2 animaux n’a pas été immédiate, expliquaient les propriétaires à Newsweek. Au départ, la relation était plutôt tendue, puis est devenue de plus en plus fluide. La maladie du Teckel a été une nouvelle étape dans leur relation, qui les a amenés à se réinventer. La bienveillance est désormais au cœur de cette amitié.