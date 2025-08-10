Un propriétaire de 4 chiens filme son réveil chaotique, mais joyeux, avec ses boules de poils (vidéo)

Emma et Corey sont les heureux propriétaires d’une belle meute de 4 chiens. Si les canidés font leur bonheur au quotidien, ils leur donnent aussi du fil à retordre, notamment le matin. Les boules de poils sont toujours ravies de commencer une nouvelle journée auprès de leurs maîtres et elles le font savoir !

Emma et Corey Moriarty, originaires de Floride (États-Unis), partagent leur maison avec 4 chiens et 2 chats. Les réveils, ou plutôt les matinées de manière générale, sont toujours très mouvementés dans la maison du bonheur ! La grasse matinée est un mythe pour le couple, qui se fait gentiment réveiller par des léchouilles et des aboiements au quotidien.

Les propriétaires de chien parmi nos lecteurs ont peut-être déjà été confrontés à la folie matinale de nos amis les toutous. Lesquels sont toujours joyeux de voir leur humain se réveiller après avoir passé plusieurs heures sans interagir avec lui. Chaque nouvelle journée est une occasion de passer du temps en famille, de se balader et de s’amuser, alors comment ne pas être heureux ?

@imbluethesiberian / Instagram

Un réveil en fanfare

Imaginez commencer la journée avec 4 chiens ayant tous plus hâte les uns que les autres de vous retrouver. C’est le quotidien d’Emma et Corey ! Pour le plus grand plaisir de leur communauté sur les réseaux sociaux, ils ont filmé une matinée habituelle avec leurs quadrupèdes. Une chose est sûre, l’ambiance est au rendez-vous !

Pas besoin de réveil pour le couple, qui peut compter sur la douce voix de ses toutous pour être à l’heure. Husky et Golden Retriever travaillent patte dans la patte pour mener à bien leur mission d’alarme. Évidemment, les chiens ne manquent pas de prendre toute la place qu’ils méritent dans le lit, quitte à se mettre entre leurs propriétaires.

Les animaux sont ensuite extrêmement pressés et ravis d’aller dans le jardin pour faire leurs besoins matinaux. Entre courses poursuites, zoomies et caprices, chacun met sa patte pour rendre ce moment le plus chaotique possible ! L’un des chats est également bien réveillé, tandis que l’autre a prolongé sa nuit, pas dérangé par toute l’agitation. Les maîtres des toutous ont un peu de répit pendant que ces derniers prennent leur petit-déjeuner, puis la matinée s’enchaîne sur une promenade générale.

Il n’y a pas de place pour l’ennui dans cette maison et les Moriarty ne changeraient cela pour rien au monde : « C’est le meilleur des chaos », assurait un utilisateur d’Instagram dans la section des commentaires.