Un propriétaire apprend que sa locataire est hospitalisée, il s’empresse d’aller aider le chien de cette dernière, resté seul pendant des jours

Il arrive souvent que les locataires sollicitent leur propriétaire pour diverses raisons. Cela peut concerner des travaux ou des questions par rapport à l’habitation. Carlos Salguero, lui, est allé dans l’appartement qu’il loue actuellement pour une tout autre raison. Sa locataire était hospitalisée et sa chienne n’avait personne sur qui compter pendant ce temps. Il a donc pris cette responsabilité.

Carlos Salguero, propriétaire d’un appartement, a fait preuve d’un grand altruisme quand sa locataire est tombée malade. En apprenant qu’elle n’avait personne pour prendre soin de son chien, il est allé chez elle et a pris soin de l’animal avant de lui trouver une personne de confiance pour le garder. La propriétaire de l’animal a été infiniment reconnaissante pour ce geste.

La femme a été emmenée en ambulance quelques jours plus tôt, rapportait Newsweek . C’était un départ soudain et personne n’était en mesure de garder sa chienne nommée Bugatti. Malheureusement, cette dernière est restée seule beaucoup plus longtemps que prévu, car sa maîtresse n’avait pas la possibilité de rentrer.

@iamcarlosinfinite / TikTok

Un geste de bonté

Carlos a appris cela par hasard, tandis qu’il se trouvait au bureau de la résidence. Le fait d’imaginer Bugatti seule chez elle lui a fait beaucoup de peine, alors il s’est muni d’un pass lui permettant d’ouvrir la porte et s’est permis d’entrer chez sa locataire. Sur place, il a trouvé la boule de poils apeurée : « Elle était terriblement effrayée, anxieuse, seule et apeurée », témoignait-il.

Au bout d’un certain temps, il a pu gagner sa confiance et l’a réconfortée. Il était rassuré de la voir en face de lui, car il avait imaginé le pire. Heureusement, bien que traumatisé par la situation, Bugatti allait bien. Il lui a donné à manger, à boire, puis l’a conduite dans un parc à proximité pour lui dégourdir les pattes.

@iamcarlosinfinite She was left alone for days..????????. This week, one of our tenants was hospitalized and couldn’t care for her dog. We stepped in—not because it’s in the contract, not because anyone asked us to—but because it was the right thing to do. ? Community isn’t built only with buildings or investments; it’s built with compassion, with the willingness to help without expecting anything in return ??. I pray we can build communities where doing good is the first priority! 1?? Bugatti is doing great and so is her Mom ???????? A lire aussi : L’adorable amitié entre un Golden Retriever et sa version miniature arrivée récemment dans la maison (vidéo) ? Soothing - BIG SPLASH MUSIC

Plus tard, il a demandé aux autres habitants de la résidence si quelqu'un était en mesure de la garder le temps que sa propriétaire rentre. Des propriétaires de chien l’ont pris sous leur aile, puis la maîtresse du quadrupède a fait son retour le lendemain. Celle-ci a été profondément touchée par la solidarité qui s’est mise en place autour de son toutou. Les retrouvailles ont été riches en émotions.

Le propriétaire a été chaleureusement remercié et félicité sur les réseaux sociaux : « Merci d'avoir pris soin de Bugatti pendant que son propriétaire est hospitalisé », commentait une personne sur TikTok.