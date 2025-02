Un homme croise le regard d’un chien abandonné et déclenche une chaîne de solidarité sur Internet afin de lui sauver la vie

Sur Instagram, un utilisateur partage des photos et des vidéos de chiens destinés à l’euthanasie. Il a fait la rencontre de l’un d’eux, Pho, et en a été profondément bouleversé. La vie de l’animal n’avait été que négligence et il allait quitter ce monde sans avoir connu l’amour. C’était sans compter sur la mobilisation des internautes, bien destinés à lui trouver une famille.