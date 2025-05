Un policier au grand cœur sauve un chien de la noyade et bien plus encore

Aider et protéger les autres est l’essence même du métier de Jared, policier. Ses interventions ne se limitent pas qu’à prêter main-forte aux humains, puisque des animaux ont parfois besoin de ses services. L’homme répond volontiers à ces appels à l’aide et il lui arrive aussi de faire bien plus que son travail.

Il y a quelques jours, Hudson a vécu une expérience particulièrement difficile. La petite chienne beige et blanc a failli se noyer dans l’Est River, à New York (États-Unis). Un témoin inquiet l’a vue en détresse et a contacté la police locale. Une patrouille, dont Jared Desalvo faisait partie, a alors été envoyée sur les lieux. Plus tard, le policier a offert le plus beau des cadeaux à la femelle.

Le jour du drame, cette dernière a été observée en train de décrire des cercles dans l’eau. Elle tournait en rond, ne sachant pas comment sortir de la rivière et s’épuisant petit à petit. Quand Jared et ses équipiers sont intervenus sur les lieux, elle était en état de panique, au bord de la noyade, et il fallait agir rapidement.

@nypd / Instagram

Une famille introuvable

Par chance, la rapidité d’intervention des policiers a permis de secourir Hudson. La chienne a été placée en sécurité, rapportait CBC News, puis prise en charge par l’organisme Animal Care Centers de New York. Tout de suite, ses sauveteurs se sont mis à la recherche de sa famille, sachant qu’elle avait été retrouvée avec un harnais. Cependant, elle n’était pas identifiée et ne portait ni collier ni médaillon avec les informations de son maître. Malgré les nombreux messages postés sur Facebook, il n’a pas été retrouvé.

Hudson est restée en maison d’accueil pendant les recherches. Elle avait besoin de soins et ses bienfaiteurs l’ont gardée pendant sa convalescence, espérant que quelqu’un se manifesterait pour la récupérer. Cela n’a pas été le cas, mais Jared, lui, avait de la place chez lui pour l’accueillir. En réalité, le policier était touché par la boule de poils et, après ce qu’elle avait vécu, il ne pouvait se résoudre à l’abandonner.

Le policier l’a donc accueillie chez lui et l’a présentée à sa famille, qui ne manque pas de la combler d’amour : « Elle sera entre de bonnes mains », assurait l'homme.