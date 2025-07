Un pilote d’avion repère un chien perdu depuis 8 jours dans une zone isolée et organise son sauvetage

Lewis et Amber Ekle ont décidé de camper à proximité du lac Carmen, à Soldotna (Alaska), accompagnés de leur chien Koda. L’endroit offrait un cadre dépaysant, puisqu’il n’était accessible que par voie aérienne ou maritime. Cela garantissait une belle expérience pour le duo, mais ces conditions leur ont finalement porté préjudice.

Koda, un Labrador chocolat comme le précisait Alaska’s News Source, a pris peur lors du voyage pour des raisons que le média n’a pas mentionnées. Le quadrupède est parvenu à se défaire de son collier et s’est enfui avant même que ses propriétaires n’aient eu le temps de réagir.

Amber Ekle / Facebook

Des recherches difficiles

Immédiatement, ceux-ci se sont mis à sa recherche, mais ont été confrontés aux difficultés du terrain : « Ce terrain est tout simplement incroyable là-bas… Je sais ce qu'on a vécu : on a marché, on a abattu des arbres, on a fouillé des zones, et on l'a appelé », témoignait Lewis.

Ce dernier a ajouté que la zone dans laquelle Koda s’était perdu n’était atteignable que par bateau ou par avion. Cela compliquait davantage les recherches, en plus de l’hostilité des lieux. Les Ekle n’ont pas souhaité abandonner leur chien pour autant et ont reçu beaucoup de soutien de la part des internautes après avoir publié son avis de disparition.

Une aide précieuse

John Kagerer fait partie des utilisateurs de Facebook qui ont vu les publications de Koda. C’est ainsi qu’il a appris son existence et qu’il a compris qu’il pouvait être utile. En effet, ce pilote disposait d’un avion, soit un moyen précieux d’atteindre le canidé : « J'avais vraiment le pressentiment. Je ne sais pas, une intuition, que j'allais retrouver le chien », a-t-il déclaré.

Il s’est alors rendu sur place et, effectivement, a localisé Koda quelque temps après avoir atterri. Capturer l’animal n’a pas été une mince affaire, puisqu’il était apeuré. Le pilote s’est toutefois servi de friandises et est parvenu à l’attirer vers lui. Il l’a fait grimper dans son avion et, quelques minutes plus tard, la boule de poils a rejoint sa famille.

Pour celle-ci, son retour après 8 jours est « un véritable miracle ». Elle aimerait savoir ce qu’il a vécu, mais le toutou aventurier gardera ce secret.