Une virée en bateau tourne à la mission de secours pour un chien abandonné nageant dans une rivière (vidéo)

Nous ne savons jamais ce que le destin nous réserve, encore moins lorsqu’il s’agit d’animaux. Récemment, des plaisanciers argentins ont été surpris de voir un chien qui nageait dans la rivière. Le canidé, très probablement abandonné, avait désespérément besoin d’aide et ils n’ont pas hésité à lui en donner.

En Argentine, un jeune homme s’offrait une virée en bateau dans le delta d'une rivière avec des amis quand le petit groupe a vu quelque chose s’agiter à la surface de l’eau. Chani Yeza et ses compagnons se sont approchés et ont ainsi réalisé qu’il s’agissait d’un chien.

Le quadrupède a nagé vers eux quand ils se sont arrêtés à sa hauteur. Il était clairement épuisé de devoir battre des pattes pour garder la tête hors de l’eau et leur arrivée était synonyme de fin de calvaire pour lui.



Chani Yeza et les autres n’avaient aucune idée de la provenance du chien. Selon toute vraisemblance, quelqu’un l’avait abandonné aux abords du cours d’eau. Quoi qu’il en soit, ils ne se sont pas posé de question et ont immédiatement fait monter le rescapé à bord de leur bateau pour le sécher et le réconforter.

Voici la vidéo de la découverte du chien et de son sauvetage, mise en ligne par Chani Yeza sur son compte TikTok et relayée par The Dodo :

Les sauveurs de l’animal ont poursuivi leur balade en bateau avec leur nouvel ami à 4 pattes à leurs côtés. Ce dernier s’est montré reconnaissant et particulièrement alerte. C’est ce dont on peut se rendre compte dans cette autre vidéo où il observe très attentivement le passage d’un autre bateau :

« Delta est entre de très bonnes mains »

Ses bienfaiteurs lui ont trouvé un nom de circonstance. « Nous l’avons appelé Delta, parce que c’est l’endroit où nous l’avons trouvé », explique, en effet, Chani Yeza à The Dodo.

Ils n’ont d’ailleurs pas fait que le sortir de l’eau. Une fois leur virée terminée, ils lui ont trouvé un toit. « Nous l’avons confié à une femme qui tient un sanctuaire pour animaux. Elle était ravie. Delta est entre de très bonnes mains », conclut l’Argentin.

