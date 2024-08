La relation exceptionnelle entre un petit garçon et sa chienne Dogue Allemand dévoilée dans une vidéo émouvante

Vous souvenez-vous de Daphne et de Noah ? L’une est une chienne de type Dogue Allemand, l’autre son petit frère humain qui l’adore. Ce duo indissociable avait fait fondre le cœur de milliers d’internautes il y a quelques mois, lorsque la maman du petit garçon avait partagé sur TikTok son adorable habitude : réveiller tendrement chaque matin sa meilleure amie Daphne. Dernièrement, la jeune femme a posté une nouvelle vidéo sur le réseau social montrant les 2 amis grandir ensemble et leur incroyable relation s’épanouir en même temps qu'eux.

Un lien inexplicable

Comme toute jeune maman, Chloe Talbert espérait que sa chienne Daphne s’entende bien avec Noah, le petit garçon qu’elle venait de mettre au monde. Elle ne s’attendait pourtant pas à ce que leur relation soit aussi forte ! Dans la vidéo qu’elle a récemment publiée sur TikTok, la jeune femme a compilé plusieurs moments spéciaux entre Daphne et Noah qui illustrent parfaitement leur lien inexplicable.

@the_oakie_dokie / TikTok

Depuis que le petit garçon est né, la chienne a toujours été à ses côtés. Qu'il s'agisse de s'allonger près du bébé pendant qu'il dort, de le surveiller dans son bain, de jouer avec lui ou de l’aider à apprendre à marcher, Daphne a toujours protégé et aimé son petit frère, comme s’il s’agissait de son propre petit. C’est d’ailleurs la conclusion que tirent de nombreuses personnes en voyant la relation particulière entre la chienne et le garçonnet.

« C’est son bébé »

Relayée par Parade Pets et visionnée plus de 401 000 fois, cette vidéo a attendri de nombreux internautes qui n’ont pas manqué de remarquer l’amour maternel de Daphne pour le petit garçon. « Je suis désolée, mais c'est son bébé », a ainsi écrit une personne dans les commentaires. Chloé l’avait elle-même précisé dans sa vidéo : « Tout le monde me dit que c'est SON bébé », avant d’écrire en légende : « Il est impossible de contester la preuve ».

D’autres internautes ont aussi été impressionnés par la douceur de la chienne malgré sa taille imposante. « J'adore la façon dont cet être géant se transforme en la chose la plus délicate et la plus attentionnée qui soit pour les bébés », a ainsi commenté quelqu’un.

Il semble évident que Daphne et Noah ne sont qu’au début d’une belle relation et qu’ils vivront encore de nombreux moments merveilleux ensemble.