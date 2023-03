Un petit chien volé par un motard mobilise les policiers qui se démènent pour le retrouver le plus vite possible

Sac à dos, vêtements sombres et casque de moto sur la tête… Les enquêteurs de la police de New Delhi (Inde) n’avaient que cela comme éléments pour tenter de retrouver la personne qui avait volé un chien de petite taille en plein jour, mais les enregistrements obtenus grâce aux caméras de surveillance du quartier les ont grandement aidés.



NDTV / Twitter

Rapportés par India Narrative, les faits ont eu lieu le vendredi 17 février dans le sud de la capitale indienne, du côté de Chittaranjan Park. L’une des vidéos capturées par les systèmes de sécurité installés dans le secteur montrait un homme casqué courant derrière le malheureux canidé qui tentait désespérément de lui échapper. Le quadrupède avait fait de son mieux pour essayer de semer le ravisseur, mais ce dernier était bien trop rapide et déterminé à mettre la main sur lui.

Après avoir rattrapé le chien, il l’avait placé dans son sac et quitté les lieux, très probablement à moto.

Prévenue par la propriétaire du canidé, la police locale s’est tout de suite lancée à la poursuite du suspect, qu’elle a finalement réussi à identifier après avoir passé au peigne fin les enregistrements de près de 150 dispositifs de vidéosurveillance.

Les forces de l’ordre sont parvenues à localiser l’individu et à procéder à son arrestation 24 heures plus tard. Le voleur se trouvait dans le quartier de Nawada, à près de 30 kilomètres à l’est du lieu de l’enlèvement.

Soulagée, la propriétaire du chien a remercié les policiers pour leur intervention rapide et efficace, grâce à laquelle son ami à 4 pattes est revenu auprès d’elle sans la moindre égratignure. Elle leur a adressé ses remerciements dans une vidéo postée sur Twitter et comprenant les images du rapt.

Watch | On Camera, Man Steals Pet Dog In Delhi, Cops Crack Case In 24 Hours https://t.co/b5pWAhkHfH pic.twitter.com/1tWeRkhIGG