Un petit chien errant en quête de nourriture est victime de coups de pied et jeté sur le bitume, la police arrête sa tortionnaire

Filmée par une caméra de surveillance, une violente agression sur un jeune chien errant a déclenché l'intervention rapide des autorités locales en Floride. La suspecte, identifiée puis arrêtée quelques jours plus tard, est désormais poursuivie pour cruauté aggravée, tandis que l’animal blessé est entre de bonnes mains et en convalescence.

Affamée et livrée à elle-même, une petite créature pensait sans doute trouver de quoi manger et un peu d'affection auprès d'une habitante du comté de Hillsborough, en Floride (Etats-Unis). Toutefois, cette dernière l'a accueillie avec des actes d'une rare violence. 4 jours après les faits, le shérif local a annoncé l'arrestation de la personne suspectée d'avoir brutalisé le chien, rapportait FOX 13 Tampa Bay le 4 mai.

Sur sa page Facebook, le bureau du shérif du comté de Hillsborough (Hillsborough County Sheriff's Office) a partagé une vidéo particulièrement choquante. On y voit un Bichon Maltais d'un an s'approcher d'une femme dans la rue, puis celle-ci le saisir violemment pour le jeter au loin, avant de lui asséner des coups de pied et de le lancer à nouveau et de manière encore plus brutale.

Attention, la vidéo qui suit contient des images éprouvantes :

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« Un historique de comportements violents »

La scène s'étant déroulée le jeudi 30 avril avait été filmée par l'une des caméras de surveillance de la ville. Dans un point de presse tenu le lundi 4 mai, le shérif Chad Chronister a insisté sur le fait que la suspecte savait pertinemment qu'une caméra couvrait ce secteur et qu'elle agissait sous les regards de plusieurs témoins.



Hillsborough County Sheriff's Office / Facebook

Identifiée comme étant Imania Davis, âgée de 33 ans, elle a été interpellée et poursuivie pour cruauté aggravée envers un animal. D'après le shérif Chronister, « elle a un historique de comportements violents ».

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Le chien pris en charge et soigné pour une patte cassée

Les adjoints du shérif avaient porté secours au chien peu après l'agression. Ils l'avaient emmené à la clinique vétérinaire la plus proche, où l'examen avait révélé une fracture à la patte. Il reçoit tous les soins et toute l'attention dont il a besoin et devrait s'en remettre, avant sa mise en adoption.

Le canidé ne porte pas de puce d'identification et était vraisemblablement en situation d'errance.