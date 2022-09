Le rappeur Timal en garde à vue après s’être filmé assénant des coups de pied à son chien : l’animal saisi par la justice

Les faits se sont déroulés mardi 30 août 2022. Le rappeur Timal s’est filmé en train de frapper violemment son chien et a posté la scène sur les réseaux sociaux. Les réactions ne se sont pas fait attendre. La Fondation 30 Millions d’Amis a porté plainte. Timal a été placé en garde à vue et son animal placé en sécurité.

L’artiste de 25 ans devra répondre de ses actes devant la justice. Timal, qui était au sommet de sa carrière, a été interpellé mercredi 31 août 2022 à Champs-sur-Marne en Seine-et-Marne puis placé en garde à vue.

La veille, l’homme s’était en effet filmé en train de maltraiter son chien à coups de pied et avait posté la scène sur Snapchat avec la légende « connard va ».

Sur la séquence de quelques secondes, Ruben Louis, de son vrai nom, montre des flaques au sol, probablement de l’urine de chien, qui justifieraient ses agissements odieux.

Il lève ensuite la jambe pour frapper sans ménagement le crâne de son toutou terrorisé dans le canapé.

Le rappeur #Timal se filme donnant des coups de pied à son chien qui vient d’uriner au sol et publie la séquence sur #Snapchat. La Fondation #30millionsdamis a porté plainte et demande la mise en sécurité de l’animal. https://t.co/bweN3rirz4 — Fondation 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) August 31, 2022

Des réactions en chaîne

La vidéo a rapidement fait le bad buzz. Elle a suscité l’indignation de la communauté et l’appel au boycott. « Fin de carrière, on ne t’écoutera plus Timal », peut-on lire sur les réseaux sociaux.

En parallèle, la Fondation 30 Millions d’Amis et la SPA ont porté plainte le jour même pour acte de cruauté envers un animal domestique. L’organisation 30 Millions d’Amis a également demandé la mise en sécurité du canidé.

Par bonheur, mercredi, le chien battu a été saisi par la justice et confié à un refuge où il est désormais choyé.

Pour se justifier et calmer la rancœur des internautes, Timal avait par la suite publié une photo de son chien muselé accompagné du message « Ahh cvvvv jlaim lboss c léduc » (ça va je l’aime le boss, c’est l’éducation) et d’émojis pleurants de rire.

Ce poste n’a fait qu’exacerber la colère de la population.

Cette affaire fait écho à celle du footballeur Kurt Zouma en février dernier qui avait également posté une vidéo le montrant en train de frapper son chat. Il avait alors écopé de 180 heures de travail d’intérêt général par la justice britannique.

En France, Ruben Louis risque jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende.