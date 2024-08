Un nouveau départ pour Noma, chienne "pleine de vie" et ayant manqué de peu d'intégrer la police

Noma est une chienne bourrée de talent et de qualités. Elle est « sociable avec les humains et elle est très joueuse, très dynamique et pleine de vie », peut-on effectivement lire à son sujet sur la page Facebook de la Police Nationale du Calvados. Elle était à 2 doigts d’intégrer les forces de l’ordre, mais n’avait pas réussi tous les tests et avait donc dû y renoncer.

Croisée Berger Allemand / Berger Belge Malinois de 2 ans, elle affiche un manque « d’assiduité au travail », mais cela ne remet pas en cause ses autres aptitudes, encore moins sa capacité à mener une vie de famille heureuse et épanouie.



Police Nationale du Calvados / Facebook

Noma était censée devenir chienne de recherche au sein de la brigade canine de Caen. Elle est aujourd’hui en quête d’un nouveau départ et semble bien l’avoir trouvé.

Après l’appel lancé fin juin par la Police Nationale du Calvados sur le réseau social, cette dernière a confirmé la bonne nouvelle que tout le monde espérait dans une mise à jour faite 4 jours plus tard : « Actuellement, Noma est en essai dans une famille prête à l’accueillir. Par conséquent, nous suspendons les candidatures. Merci infiniment pour votre mobilisation ».

La famille projetait déjà d’adopter

La famille en question est celle de Karim Harous. Sa demande a été retenue pour plusieurs raisons, dont le fait qu’elle habite près du Centre Régional de Formation des Unités Cynophiles à Caen, ainsi que l’environnement proposé à la chienne. Celle-ci vit, en effet, désormais dans une vaste propriété hébergeant moutons, chèvres et chats sauvés de l’abandon.

Les nouveaux amis humains de Noma avaient déjà « pour projet d’adopter un chien dans une refuge et de lui redonner une seconde chance », indique Karim Harous à Franceinfo.

Si Noma n’est pas une retraitée de la police à proprement parler, son histoire a amené la brigade canine caennaise à établir une liste régionale de potentiels adoptants. Ce qui devrait faciliter le placement de plusieurs chiens policiers qui, eux, partiront bientôt à la retraite et pourront ainsi commencer une nouvelle vie dans le civil.

