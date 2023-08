Une chienne de refuge impressionne tout le monde avec un talent hors du commun !

Certains chiens de refuge passent inaperçus et ne parviennent pas à se faire remarquer par de potentiels adoptants, comme le rapporte The Dodo. Pour ce qui est d’Arabella, cela fait déjà de longs mois qu’elle attend de trouver une famille. Mais depuis qu’elle se sent à l’aise dans le refuge, elle a commencé à développer un talent qui pourrait l’aider à attirer le regard sur elle.

Arabella n’arrivait pas à trouver une famille pour l’aimer

Arabella est une chienne de 4 ans et demi, qui a été sauvée par le refuge SFC Virginia, situé en Virginie (États-Unis). Elle est arrivée en sous-poids et très anxieuse. Elle avait peur des chiens qu’elle voyait et entendait. Les bénévoles de l’association espéraient de tout cœur qu’elle serait rapidement adoptée, mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Plusieurs mois se sont écoulés, et personne ne s’intéressait à la chienne.

Cependant, avec le temps, Arabella a fini par se sentir en confiance et à l’aise dans son chenil. Elle a commencé à jouer, notamment avec des peluches, qu’elle affectionnait particulièrement. Et puis, son talent s’est révélé…

Arabella est capable de tenir de nombreuses peluches dans sa bouche

Au départ, la chienne aimait prendre une peluche dans sa bouche et la montrer fièrement aux bénévoles. Voyant leur enthousiasme, elle a commencé à essayer de prendre 2 peluches d’un seul coup, peut-être pour déclencher chez eux une plus grande réaction. Cela a fonctionné, car tout le monde était impressionné qu’elle soit capable de réaliser cela.

© Thunder 104.5 WGRX / Facebook

Jour après jour, la chienne a développé son talent. Les bénévoles ont été stupéfaits quand ils ont vu Arabella tenir fièrement 3 jouets dans sa bouche !

« Tous les matins après son retour dans son chenil pour le petit-déjeuner, Arabella se met au défi de mettre autant de jouets que possible dans sa bouche et continue de les transporter pour le reste de la journée », a écrit le refuge sur Facebook. « Aujourd'hui, elle a remporté le couronnement : trois jouets entiers à la fois ! Elle est très fière d'elle, et nous aussi. »

© SFC Virginia / Facebook

Depuis peu, la chienne aurait même battu ce record en portant 5 peluches ! Espérons que ce talent hors du commun retienne enfin l’attention d’une famille, qui pourra lui donner tout l’amour qu’elle mérite.