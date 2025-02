Abandonné dans un sac-poubelle, Wally le Bouledogue trouve enfin le bonheur dans un foyer aimant

Le pauvre Wally a vécu une sombre période dans sa vie. Abandonné dans un sac-poubelle et laissé au bord de la route, il était proche de rendre son dernier souffle, mais le destin en a décidé autrement. Il lui a offert la santé, l’amour et la chaleur d’un foyer aimant.

À la fin du mois de décembre, tandis qu’une grande partie du monde était à la fête, un Bouledogue vivait les moments les plus rudes de sa vie. Il a été abandonné de la pire des façons et n’avait aucune possibilité de s’en sortir, jusqu’à ce qu’un ange-gardien passe à côté de lui. Depuis, sa vie a radicalement changé et le toutou nage dans le bonheur.

Les photos de Wally, enfermé dans un sac-poubelle avec juste sa tête qui dépassait, n’avaient laissé personne indifférent. Publiées par le commissariat de Des Moines (États-Unis), elles avaient suscité de nombreuses réactions de la part du public, et pour cause. Le regard du chien en disait long sur sa détresse. Il était émacié, fatigué et profondément touché par ce qui lui était arrivé.

Quand le bonheur frappe à la porte

Wally a été pris en charge par l’association Animal Rescue League of Iowa, qui lui a offert les soins de santé dont il avait besoin. Le quadrupède était particulièrement maigre, mais a vite repris du poids entre les bonnes mains de ses bienfaiteurs. Il a eu besoin d’un peu de temps pour se remettre de ce qu’il avait vécu. Pour lui offrir l’environnement idéal, il a été placé dans une famille d’accueil qui se souciait de lui depuis qu’elle avait découvert son histoire.

En effet, ses propriétaires relais, Dave et Karen Miglin, avaient été profondément peinés en apprenant ce qui lui était arrivé : « Lorsque nous avons entendu l’histoire de Wally, nous étions en colère et le cœur brisé, et nous nous sommes sentis obligés d’aider de toutes les manières possibles », ont-ils témoigné dans un communiqué rapporté par WHO 13. Leur grand cœur les a poussés à accueillir le canidé pour le couvrir d’amour, et bien plus encore.

Si le passage de Wally chez eux devait être provisoire, les choses ont rapidement changé quand ses hôtes se sont rendu compte qu’ils tenaient beaucoup à lui. Alors, plutôt que de le laisser partir à l’adoption, ils ont décidé de le garder et d'officialiser l'adoption. Un bonheur inespéré pour celui qui avait été lâchement abandonné : « Notre famille a toujours cru en l’adoption et en l’aide aux chiens qui ont besoin d’un foyer aimant. Les animaux nous donnent un amour inconditionnel, et Wally a fait exactement cela », partageait les Miglin.

À ce jour, l’ancien maître du chien n’a toujours pas été retrouvé, mais l’enquête se poursuit.