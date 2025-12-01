Un musher entend un bruit sourd sur l'autoroute et découvre avec effroi que sa remorque transportant ses 9 chiens de traîneau s'est disloquée

Lorsqu’on partage son quotidien avec des chiens de traîneau, chaque déplacement peut devenir une véritable aventure. C’est ce qu’a découvert, bien malgré lui, un musher du Minnesota lorsque sa journée a pris une tournure totalement inattendue. Entre une remorque brutalement mise hors d’usage, un Husky Sibérien pris de panique et une mobilisation policière peu ordinaire, cette histoire aurait pu très mal finir. Heureusement, elle s’est conclue sur une note rassurante.

Passionné de mushing, Jack Christopher est à la tête de Silent Run Adventures, une entreprise privée basée à Monticello, dans le Minnesota, et donc l’activité consiste à proposer des randonnées et balades en traîneau à chiens. Il est ainsi le maître de plus de 30 chiens, principalement des Huskies Sibériens et dont la moitié proviennent de refuges.

9 d’entre eux l’accompagnaient le samedi 29 novembre alors qu’il se rendait à un évènement à Excelsior, à une heure de route de Monticello.

Les canidés étaient à bord de sa remorque qu’il avait lui-même aménagée pour les transporter confortablement et en toute sécurité. Le véhicule comportait 24 places. Il lui avait coûté 14 000 dollars (12 000 euros environ). La remorque s’est soudain brisée en 2 sur la route, rapportait KARE 11 .



L’un des chiens, appelé Rebel - il porte bien son nom - s’est échappé sur l’autoroute inter-Etats 394, sautant par-dessus la rambarde.



Les chiens rassemblés avec l’aide des forces de l‘ordre

Fort heureusement, Jack Christopher a reçu l’aide des agents de la police autoroutière de l’Etat du Minnesota (Minnesota State Patrol) et de la police de Minnetonka (Minnetonka Police Department). Ils se sont mobilisés pour mettre les chiens en sécurité, mais aussi pour rattraper Rebel après sa petite escapade.

Plutôt que de retourner à Monticello, Jack Christopher a préféré poursuivre sa route jusqu’à Excelsior, qui était plus proche et surtout car des vétérinaires étaient présents à l’évènement. Ses 9 chiens ont ainsi pu être examinés dès leur arrivée, et tous sont en bonne santé.

Jack Christopher entame sa 17e saison, mais il ignore s’il pourra prendre part à d’autres évènements de grande envergure sans sa remorque, qui est irréparable. Un appel aux dons a été lancé pour l’aider à en acquérir une autre.