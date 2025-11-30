« Un moment que nous n’oublierons jamais », après 5 années loin l’un de l’autre, cet homme et son chien se retrouvent enfin

Edilson cherchait son chien depuis 2020. Ses espoirs commençaient à disparaître lorsqu’il a aperçu un visage familier sur les réseaux sociaux. Il s’agissait d’Abner, et ce dernier avait traversé de nombreuses aventures. Ensemble, ce propriétaire et son chien sont plus qu’heureux de s’être retrouvés.

La disparition d’un animal est sans doute le pire qui puisse arriver, en particulier lorsque les circonstances sont inconnues. Edilson, cet homme qui réside au Brésil, a perdu son meilleur ami en 2020. Le bouleversement était total pour ce propriétaire qui a remué ciel et et terre pour retrouver Abner.

@n3.news.oficial / Instagram

« J’ai passé des mois à le chercher »

Edilson est revenu sur cette période intense auprès de Daily Record. Alors que l’espoir de retrouver un jour son compagnon était bien présent au début, il s’est finalement peu à peu dissipé. « J’ai passé des mois à le chercher, racontait-il, j’ai même mis des affiches et parlé aux refuges. Quand je me suis aperçu que je ne le trouverai pas, j’ai renoncé à avoir un autre chien ».

Voisins et amis ont gardé un œil sur le possible retour d’Abner, mais les années ont passé sans que le chien ne soit retrouvé.

@n3.news.oficial / Instagram

Un chien devenu résident permanent d’un refuge

À quelques kilomètres de là, Abner a été recueilli par un refuge après avoir vécu plusieurs mois dans la rue. Atteint de problèmes de santé, notamment une atteinte de la vue et de la mobilité, le chien n’a pas trouvé d’adoptants au refuge et est devenu un résident de longue date. Il a rejoint le projet « Invisible No More », à destination des chiens séniors et handicapés, qui a pris en charge son hébergement au refuge.

@n3.news.oficial / Instagram

Des retrouvailles inattendues

C’est un jour, alors qu’il naviguait sur Instagram qu’Edilson est tombé sur des photos d’Abner. Il a vite reconnu son vieil ami, qui avait trouvé sa place dans un refuge.

Les retrouvailles ont eu lieu quelques heures plus tard, avec une émotion évidente. Un bénévole témoignait : « Notre objectif a tous est de trouver des foyers pour les invisibles. Aujourd’hui, nous avons réalisé qu’Abner n’était jamais invisible, il était juste perdu. Nous avons permis la réunion avec sa famille ».

A lire aussi : À la garderie, une femme découvre que le meilleur ami de sa chienne cherche une famille et décide de les réunir pour la vie (vidéo)

Abner est enfin de retour auprès de son propriétaire qui n’y croyait plus. En Europe et aux États-Unis, il est fréquent que les animaux soient équipés de puces électroniques, ce qui augmente les chances d’établir un lien entre propriétaires et animaux.