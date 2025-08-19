Un minuscule Loulou de Poméranie fait courageusement face à un ours ayant détruit la clôture pour s'introduire chez ses maîtres

Le courage ne dépend pas de la taille, et Scout en est la preuve vivante. Ce petit chien au cœur immense n’a pas hésité une seconde à défendre son foyer face à un visiteur pour le moins inattendu et imposant. Le comportement à la fois impressionnant et émouvant du Loulou de Poméranie en dit long sur la loyauté et la bravoure de ce minuscule compagnon.

Lorsqu’il est question de chiens de garde, on pense tout de suite aux plus costauds (Bergers, Bouviers, etc.) et pas forcément au Spitz Nain,également appelé Loulou de Poméranie. Avec son petit gabarit et sa bouille craquante, ce canidé conserve pourtant un instinct de protection bien marqué et n’hésite pas à l’exprimer en cas de problème. Sa méfiance naturelle envers les étrangers et son attachement à ses humains en font, en effet, un très bon chien d’alarme.

Ce n’est assurément pas la famille de Scout qui dira le contraire. Récemment, ce dernier s’est signalé par son courage exceptionnel en contraignant un animal bien plus gros que lui à prendre la fuite, alors qu’il s’était introduit chez lui, rapportait le média canadien Global News .



Global News

L’incident a eu lieu le lundi 4 août 2025 à West Vancouver, en Colombie-Britannique. Ce jour-là, aux alentours de midi, la caméra de surveillance extérieure de la maison de Kayla Kleine et son mari filmait un ours noir pendant qu’il éventrait la clôture pour s’aventurer sur la propriété.

Après avoir traversé le jardin, il a profité du fait que la porte d’entrée avait été laissée ouverte, en raison de la chaleur, pour explorer le séjour, puis se diriger vers la cuisine.



Global News

Vite fait bien fait

Scout, 2 ans et demi, a alors senti sa présence et est immédiatement passé à l’action. Bien que ne pesant que 2,7 kilogrammes, il ne s’est pas laissé intimider par le plantigrade, qu’il s’est mis à poursuivre en aboyant.



Global News

L’ours a pris peur et s’est enfui à toute vitesse. Le chien a continué de lui courir après, l’obligeant à regagner la forêt.



Global News

Le brave Scout semblait fier d’avoir brillamment accompli sa mission. Le plus important est qu’il était sain et sauf, tout comme l’ours d’ailleurs.

