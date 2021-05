Un militaire adopte un chiot lors de son déploiement et demande l'aide d'une association pour le rapatrier chez lui dans son pays

© Paws of War

Alors qu’elle était déployée à l’étranger, une militaire s’était attachée à un chiot errant recueilli sur place. Rentrée aux Etats-Unis, elle a demandé de l’aide pour que son ami à 4 pattes l’y rejoigne.

Amjad Kirrish et Erin Guthrie font partie de ces militaires américains ayant bénéficié des services de Paws of War. Cette association aide les soldats à retrouver les animaux qu’ils ont adoptés en servant hors de leur pays.

C’est à elle que le sergent Webb s’est adressée pour sa chienne PupPup, comme le raconte The Dodo. Membre de l’US Army (armée de terre des Etats-Unis), elle a connu un déploiement à l’étranger durant lequel elle a rencontré l’animal en question.

PupPup était alors un chiot errant, le plus faible de la meute de canidés qu’elle a repérée. Elle a commencé à en prendre soin et à le nourrir. Peu à peu, un lien très fort s’est mis en place entre la soldate et le jeune quadrupède.

« Un endroit très dur pour les chiens »

La mission de Webb a toutefois pris fin plus tôt que prévu. Son retour aux Etats-Unis, laissant PupPup sur place, a été un véritable déchirement pour elle, tout comme pour la chienne d’ailleurs.

Elle s’est donc tournée vers Paws of War. Elle a écrit à l’organisation, lui expliquant la situation. « Cet endroit peut être très dur pour les chiens et j'ai peur qu'elle meure si elle reste là-bas », a-t-elle notamment expliqué dans son message.

C’est Robert Misseri, cofondateur de l’association, qui s’est chargé de l’affaire. Il s’est rendu dans le pays en question, retrouvé le chiot, l’a fait vacciner et organisé sa quarantaine. Il fallait ensuite arranger le transport de PupPup par avion, mais cela a été assez complexe. Finalement, après 4 vols annulés, le 5e a été le bon.

La chienne est arrivée aux Etats-Unis et remise au sergent Webb. Voici la vidéo des retrouvailles :

