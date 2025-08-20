Un Malinois promis à l’euthanasie devient apprenti chien pompier grâce à un sauveteur qui a cru en lui

Errant, incompris et promis à une fin tragique, Rafale semblait condamné. Pourtant, ce Malinois au tempérament de feu a trouvé un toit, mais aussi une mission. Grâce à une association passionnée et à la détermination d’un sapeur-pompier, ce chien hors norme est en passe de devenir un véritable héros du quotidien.

Rafale a survécu à l’errance et échappé au triste sort auquel il était promis à cause de son hyperactivité. Aujourd’hui, ce Berger Belge Malinois bourré de qualités apprend son futur métier, celui qui lui permettra de sauver des vies lorsqu’il intégrera officiellement le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Loire, rapporte Le Progrès .



Préfet de la Loire / Facebook

Le chien en question était livré à lui-même lors de sa découverte, début 2025, dans les rues de Saint-Etienne (42). Manifestement victime d’abandon, il n’était pas identifié.

S’il venait d’être sauvé de l’errance, il n’était pas tiré d’affaire pour autant ; il risquait, en effet, d’être euthanasié, car “jugé mordeur et hyperactif”, indiquait la page Facebook du Préfet de la Loire.

Par chance, il avait été pris en charge par Intrinsèque Dogs, une association fondée en 2022 à Saint-Just-Saint-Rambert au nord-ouest de Saint-Etienne. Cette organisation recueille des Malinois qui, à l’image de Rafale, possèdent des qualités de chien de travail, mais ont besoin d’une éducation bien spécifique pour être remis sur la bonne voie. Grâce à elle, une vingtaine de canidés ont pu être sauvés et travaillent désormais dans les forces de l’ordre et les unités de secours.

“A force de patience et d'éducation, Rafale se révèle travailleur et doué pour la recherche de personnes” aux côtés de l'adjudant-chef Christophe Grail, des Sapeurs-pompiers de la Loire. Ce dernier avait tout de suite cru en lui et réalisé qu’il avait le profil adéquat pour sa mission.

Intrinsèque Dogs présentait Rafale dans une vidéo postée en mars dernier sur sa page Facebook. On l’y voyait sauter par-dessus un portail sans la moindre difficulté, puis faire la démonstration de son obéissance et de son énergie débordante. On y apprenait qu’il était tellement hyperactif qu’il dormait rarement.

“Même les tempéraments les plus intenses peuvent trouver leur place”

“Ce n’est pas un chien comme les autres : c’est un véritable challenge à apprivoiser, un tourbillon d'énergie qui, sans le travail fourni, serait perdu”, ajoutait l’auteur de la publication en question.

C’est justement le travail réalisé par l’équipe d’Intrinsèque Dogs et de l’adjudant-chef Christophe Grail qui ont permis à ce brave toutou de retrouver l’espoir.

Sa formation se poursuivra jusqu’à la fin de l’année. Une fois cet apprentissage achevé, Rafale sera un chien pompier à part entière.

“Rafale prouve que même les tempéraments les plus intenses peuvent trouver leur place avec patience et détermination”, conclut Intrinsèque Dogs.