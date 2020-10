Défiguré par sa mère puis abandonné à cause de son hyperactivité, ce chien "Picasso" connaît aujourd'hui la chaleur d'un foyer aimant

La vie n’avait pas commencé de la meilleure des manières pour Brodie, un chien à l’aspect singulier. Bousculé par sa mère, abandonné par ses premiers propriétaires, il a fini par trouver une famille qui l’aime et l’aide à s’épanouir.

Brodie possède un impressionnant fan club sur Instagram, où il est suivi par 185 mille abonnés. Ses photos et vidéos montrent à quel point ce chien déborde de vitalité, d’intelligence et de gentillesse. Des qualités que ses propriétaires, Amanda Richter et Brad Ames, avaient tout de suite vues après son abandon.

Ce croisé Berger Allemand / Border Collie avait, en effet, été rendu à l’élevage où il était né par ses précédents maîtres, qui vivent dans l’Alberta au Canada. Ils ne voulaient plus de ce chien « hyperactif ».

Son museau déformé ne jouait pas non plus en sa faveur. Une particularité physique provoquée par un accident survenu alors que Brodie n’était encore qu’un petit chiot de 13 jours. Suite à une attaque par sa mère, le jeune canidé était devenu en partie aveugle et défiguré, comme le rapporte Ipnoze.

Aujourd’hui, le chien fait penser aux personnages des toiles de Picasso, avec son nez sur le côté.

Ce qui ne l’empêche pas d’être un animal plein de ressources. « Il est aussi tellement intelligent », dit Amanda du quadrupède, au sujet duquel elle concède qu’il est « définitivement hyperactif ». Elle assure néanmoins qu’il dispose d’une formidable capacité d’apprentissage et que « son cerveau est parfaitement développé. »

A lire aussi : Inquiet pour le bien-être de sa maîtresse pendant sa série de tractions, ce chien ne veut pas qu'elle ait les pieds dans le vide ! (Vidéo)

Compagnon des plus agréables, Brodie avait simplement besoin de tomber sur les bonnes personnes, celles capables de le comprendre et de déceler son remarquable potentiel. Ses aptitudes, il pourra d’ailleurs bientôt les mettre au service de personnes handicapées, puisqu’il commencera une formation lui permettant de devenir chien de thérapie.