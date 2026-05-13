Un Malinois perdu erre aux abords d'un canal et finit par y tomber, un policier le sauve avec un lasso improvisé

Grâce à une intervention rapide et à un lasso improvisé, un policier a réussi à sauver in extremis un Berger Belge Malinois tombé dans un canal. Sain et sauf après son passage en clinique vétérinaire, le chien reste sans identité connue et pourrait bien trouver refuge auprès de ses sauveteurs, qui l’ont surnommé Valor.

Un chien s'étant retrouvé en très mauvaise posture et risquant la noyade a été repéré à temps par des agents de la police routière de l'Etat de Floride (Florida Highway Patrol), l'un d'eux ayant agi rapidement et fait appel à sa créativité pour lui porter secours. Un récit de sauvetage que rapporte Gulf Coast News .

Les faits ont eu lieu très tôt le matin du jeudi 7 mai 2026 dans la ville floridienne de Cape Coral. Vers 3 heures, un Berger Belge Malinois visiblement perdu s'était mis à courir seul sur le boulevard Del Prado, avant de se faufiler entre plusieurs maisons. Son escapade s'est mal terminée, puisqu'il est tombé dans l'un des nombreux canaux qui traversent la ville.



Quinn Ogdon / Facebook

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Quinlan Ogdon, l'un des membres de la Florida Highway Patrol présents sur les lieux, a réussi à localiser le quadrupède en détresse alors que ce dernier tentait désespérément de garder la tête hors de l'eau et gémissait.

Le policier a dû composer avec ce qu'il avait sous la main ; il a trouvé une corde et a réalisé un lasso de fortune en improvisant un nœud coulant. Il est d'ailleurs tombé dans l'eau à son tour en tentant de secourir le chien.

Malgré tout, il est parvenu à aider le Malinois à regagner la terre ferme. Le rescapé s'en est sorti sain et sauf.



Quinn Ogdon / Facebook

Le chien est en sécurité et a désormais un surnom

Il a été examiné en clinique vétérinaire dans la foulée de son sauvetage. Il a également eu droit à un bon bain.



Quinn Ogdon / Facebook

Pour le moment, on ne connaît ni la situation de l'animal, qui s'est probablement égaré, ni son identité. Ses sauveurs le surnomment « K9 Valor », honorant ainsi le courage dont il a fait preuve durant l'incident.

Quinlan Ogdon a partagé des photos de son intervention sur Facebook. Si les propriétaires de Valor ne sont pas retrouvés, peut-être l'adoptera-t-il ? En tout cas, c'est ce que lui a suggéré l'un de ses proches ayant réagi en commentaires, indiquant que « Bailey a besoin d'un compagnon », citant manifestement l'ami canin du policier.

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L'info Woopets : pourquoi la puce électronique d'identification est-elle essentielle lors de la prise en charge d’un chien trouvé ?

En France, l’identification par puce électronique (ou tatouage pour les plus anciens enregistrements) est obligatoire pour tous les chiens de plus de 4 mois. Cette mesure permet de relier rapidement un animal à son propriétaire via le fichier national I-CAD, facilitant les retrouvailles en cas de perte ou de fugue.

Lorsqu’un chien errant est pris en charge par les forces de l’ordre ou conduit chez un vétérinaire notamment, la vérification de la puce est systématique. Dans une situation comme celle de Valor, ce réflexe fait partie des procédures standards. Il permet de déterminer immédiatement si l’animal est déclaré perdu et d’identifier ses détenteurs légaux afin de les contacter.

Même en l’absence d’informations visibles sur le collier, par exemple, une simple lecture de puce peut donc changer l’issue d’un sauvetage. C’est souvent la première étape réalisée avant toute autre décision concernant la prise en charge ou le placement en refuge de l’animal.