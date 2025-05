Un Malinois attaché à une caravane pendant des mois et secouru par la SPA trouve enfin une famille pour toujours

Après des mois d’abandon et de solitude, Oups a enfin eu droit au bonheur qu’il méritait tant. L’histoire de ce Malinois, bouleversante et porteuse d’espoir, rappelle à quel point la seconde chance peut changer une vie.

Oups peut officiellement tourner une triste page de sa vie et en ouvrir une nouvelle, bien plus heureuse. Ce Berger Belge Malinois a effectivement trouvé une famille pour toujours après des mois de solitude et de souffrance, rapportait Le Courrier de l’Eure.

Depuis juin 2024, le chien était seul, attaché à une caravane et ne recevait la visite de son propriétaire d’alors que tous les 2 ou 3 jours. Ce dernier lui apportait à manger et à boire, mais le soin que l’animal recevait s’arrêtait là.



Les aboiements de détresse d’Oups avaient alerté les riverains qui en avaient informé les autorités. Toutefois, la mairie et la gendarmerie étaient impuissantes face à cette situation. Aux yeux de la loi, en effet, il n’y avait aucun manquement ; il était nourri, hydraté, avait un toit au-dessus de la tête et sa laisse était suffisamment longue. Rien ne pouvait être fait sans l’accord du maître.

Ce dernier avait expliqué avoir perdu son emploi et été contraint de quitter sa maison pour vivre dans un appartement. Il avait assuré avoir « mis une annonce sur Leboncoin, appelé énormément de refuges et d’associations » pour trouver une solution, sans résultat.

Il avait reçu le Malinois comme « cadeau d’anniversaire » alors que celui-ci était un chiot de 2 mois. L’homme avait finalement accepté de le céder à l’association Cappa (Comité d’Action pour la Protection animale), à Hectomare dans l’Eure, qui avait pris le canidé en charge le 22 avril dernier.

« On souhaite une longue et nouvelle belle vie à Oups »

Le chien a ensuite été transféré à la SPA de Lorient dans le Morbihan, jusqu’à son adoption qui a été officialisée le 11 mai.

Oups vit désormais en Bretagne dans une maison avec jardin clôturé, aux côtés d’un maître expérimenté et à la personnalité « douce et simple », a précisé Sylvie J., de la SPA de Lorient. « On souhaite une longue et nouvelle belle vie à Oups », a déclaré, quant à elle, Martine Fouques, présidente de l’association Cappa.