Un Loulou de Poméranie paralysé des pattes arrière réapprend miraculeusement à marcher (vidéo)

À cause d’une mauvaise chute, le pauvre Nimbus n’a plus réussi à utiliser ses pattes arrière. Ce handicap soudain avait plongé sa maîtresse dans une profonde tristesse. Tout ce qu’Ashley voulait, c’était que son chien remarche un jour, et à l’aube de son anniversaire, Nimbus et sa maman vont avoir le plus beau des cadeaux…