« Malo le petit guerrier » : le combat émouvant d'un chien maltraité pour reprendre goût à la vie (vidéo)

Malo fait partie de ces nombreux animaux victimes de maltraitance. Cachectique, paralysé du train arrière et traumatisé, le pauvre chien en a vu de toutes les couleurs avant d'être pris en charge par les bénévoles de l'association Un Cœur sur Pattes. Woopets est parti à la chasse aux infos, pour raconter l'histoire de ce survivant empreint de force et de courage.

« Je m'appelais initialement KO, vous vous rendez compte de ce nom que m'ont donné les gens qui m'ont rendu comme ça ? », tels furent les premiers mots envoyés à la rédaction par les membres de l'association Un Cœur sur Pattes. Des mots qui intriguent, autant qu'ils font mal. Des mots qui auraient pu sortir de la bouche du petit chien victime d'actes de cruauté.

Comme son nom l'indique, l'animal a été assommé sur le ring de la vie. Personne ne sait exactement ce que ses anciens propriétaires lui ont fait subir durant les premières années de son existence, mais les dégâts sont bel et bien là.

Des années de combats, dont seuls ses maîtres ressortaient vainqueurs. Impossible de chasser le coup ; la pauvre bête n'avait d'autre choix que d'encaisser... et d'attendre le jour de sa délivrance.

Son vœu s'est heureusement accompli à la suite d'un signalement. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a découvert une créature famélique et en état de choc en bas des escaliers de l'immeuble. Ce jour-là, ses possesseurs étaient aux abonnés absents.

Après avoir enroulé le canidé dans une couverture, les agents l'ont emmené chez le vétérinaire partenaire du refuge de Marmagne, présidé par Vanessa Myotte. Une plainte pour maltraitance a été déposée.

Un chien très mal en point

À la suite de l'intervention des forces de l'ordre, celui qui a été rebaptisé Malo a eu droit à 48 heures d'hospitalisation. Pansage, radiographies, prises de sang, antibiotiques, antidouleurs... le chien, âgé d'environ 3 ans, s'est vu offrir un cocktail de soins visant à le remettre sur patte.

Il faut dire qu'avec une fracture du sternum, une luxation des 2 premières vertèbres cervicales, une atrophie musculaire, une infection pulmonaire et une ataxie cérébelleuse (syndrome à l'origine des mouvements incessants de la tête), Malo se tenait tout simplement au bord du gouffre. Heureusement, les bénévoles l'ont rattrapé avant qu'il ne tombe.

L'équipe du refuge de Marmagne l'a remis entre les mains bienveillantes de ses confrères œuvrant pour l'organisation Un Cœur sur Pattes. Une fois sortie de l'infirmerie, la boule de poils a construit son nid douillet au sein d'une famille d'accueil.

« Il pesait 9 kg quand nous l'avons récupéré, a déclaré Magaly à l'équipe rédactionnelle de Woopets, il a atteint 14 kg aujourd'hui. Il n'a plus d'infection pulmonaire et ses multiples fractures sont consolidées. Néanmoins, il reste fragile et ne marche pas. Malo n'est plus paralysé au niveau des pattes arrière, mais n'a aucune coordination ni aucun équilibre. »

D'après le témoignage fourni par sa bienfaitrice, le rescapé ne peut bénéficier d'un chariot. En effet, l'appareil provoquerait inexorablement des chutes vers l'avant. « Je l'ai emmené à Dijon pour qu'il suive un nouveau protocole, a poursuivi notre interlocutrice, il a également des séances d'ostéopathie et d'acupuncture. Ce serait présomptueux de dire qu'il remarchera un jour, mais nous améliorons son autonomie. C'est un petit chien joyeux, volontaire et courageux. »

« Il nous offre une belle leçon de courage »

Comme Malo nécessite des soins constants, Magaly – en accord avec l'association – a pris la décision de le garder pour toujours sous son aile.

« Il lui a fallu 4 mois pour s'habituer à la maison. Il a mis 4 semaines à sortir de son panier, a confié sa mère d'accueil, il évolue doucement, donc le changer de famille risque d'être difficile. Ici, il s'est parfaitement intégré à la meute, il nous fait confiance et s'épanouit. »

Depuis que les policiers l'ont retiré des griffes de ses anciens propriétaires, Malo a accompli maints progrès. Le combattant ne s'est pas laissé abattre par les coups du passé ; il est sorti du ring la tête haute et a réussi à aller de l'avant. « C'est un petit chien plein d'amour, a indiqué Magaly, il nous offre une belle leçon de courage. Il n'y a aucune injonction de remarcher ou pas, nous voulons juste qu'il soit heureux. C'est l'objectif de l'association. »

Sa protectrice publie régulièrement des photos et des vidéos sur la page Facebook « MALO Le ptit guerrier », afin de donner des nouvelles à ses nombreux « fans » émus par son histoire. L'histoire d'un cabossé de la vie, qui se reconstruit au fil des jours avec l'aide de personnes au grand cœur.

A lire aussi : Ce Golden Retriever a opéré une métamorphose qui lui a sauvé la vie en perdant 47 kilogrammes en un an

Crédits photo : Magaly / MALO Le ptit guerrier (Facebook)