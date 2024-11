8 ans après avoir été volée, une chienne reconnaît ses maîtres qui l’ont toujours aimée

Une famille a vécu un véritable drame en découvrant que des voleurs se sont introduits sur sa propriété pour s’emparer de ses chiens. 2 sont toujours portés disparus, tandis qu’un autre est décédé. Un 4? animal a été volé, et les propriétaires ne s’attendaient pas non plus à le retrouver, jusqu'à ce que le destin s'en mêle.