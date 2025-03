Née avec une grave malformation des pattes avant, cette petite chienne fait enfin ses premiers pas (vidéo)

Les membres du refuge Scoot to the stars ignorent ce qu’a vraiment la petite Lily, mais le fait est que ses 2 pattes avant malformées l’empêchent de se déplacer correctement et ce, depuis sa naissance. Seule et abandonnée, le chiot n’aurait pas survécu bien longtemps… Heureusement pour elle, Lily est entre de bonnes mains, attentives et bienveillantes. Spécialisé dans l’accueil de chiens handicapés, le refuge situé à Reno dans le Nevada sait exactement comment s’occuper de ce genre de problème. Aussi, Lily n’a rien à craindre pour son avenir. D’ailleurs, les bénévoles ont récemment trouvé un moyen pour permettre à la petite chienne de se déplacer seule et en toute sécurité.

Des premiers pas émouvants

Sur son compte Instagram, le refuge a en effet partagé une vidéo de Lily qui est très rapidement devenue virale avec un total de 119 300 vues. Il faut dire que la séquence montre l’évolution impressionnante de la chienne typée Pitbull. Un premier segment la montre lors de son arrivée, rampant difficilement pour s’approcher de ses bienfaiteurs. La seconde suivante, on aperçoit Lily avec 2 gros plâtres sur ses pattes avant, l’aidant ainsi à se stabiliser et se tenir debout. “Nous avons sorti Lily du refuge ce week-end et aujourd'hui elle a fait ses premiers pas”, peut-on lire sur la vidéo, qui a d’ailleurs été relayée par le média Newsweek.

© @scoottothestars / TikTok

Dans les commentaires, les internautes se sont tout de suite montrés très émus par cette grande étape de la vie de Lily. “Elle est si belle ! J'espère qu'elle va guérir et qu’elle retrouvera une excellente mobilité”, s’est exprimée une certaine Lori dont le commentaire a été liké 222 fois. “Je suis tellement heureux de voir que quelqu'un s'est suffisamment soucié d’elle pour l’aider. C’est un petit soldat très spécial”, a affirmé un autre internaute avec émotion.

Pour l’instant, Lily n’est pas encore disponible à l’adoption, mais elle le sera dès qu’elle aura un peu grandi et qu’elle aura récupéré assez de force et de confiance pour se déplacer seule et qui sait, peut-être guérir complètement !

