Un Labrador déterre une bouteille de poison dans son jardin et lève le voile sur un meurtre vieux de 160 ans

Un Labrador curieux a récemment permis de relancer une affaire vieille de 160 ans après avoir mis au jour une bouteille de poison enterrée sous la pelouse de sa maison à Clyst Honiton, dans le Devon (Angleterre). Après quelques recherches, son maître, Paul Phillips, a en effet rapidement compris que cette étrange fiole bleue avait un lien surprenant avec un meurtre notoire du XIXe siècle.

Lorsque Stanley, son Labrador aussi têtu que curieux, a déterré un étrange objet bleu dans son jardin de Clyst Honiton, dans le Devon (Angleterre), Paul Phillips, a pensé qu’il s’agissait d’une pipe. Puis il a vu les mots « Ne pas emporter » sur le verre et a envisagé une tout autre histoire…

Une découverte insolite grâce à Stanley, le Labrador détective

Depuis environ un an, Stanley creusait sans relâche au même endroit dans le jardin, malgré les tentatives désespérées de son propriétaire pour recouvrir la zone.

« À un moment donné, on a dû poser une dalle par-dessus, mais il insistait : il y avait quelque chose là qu'il voulait. », explique M. Phillips au Daily Mail.

© Paul Phillips / SWNS

« Un jour, je suis sorti et Stanley avait mis au jour un tuyau. Je me suis mis à 4 pattes et j'ai fouillé un peu… et j'ai réalisé que c'était une bouteille », poursuit-il.

La petite bouteille, d’un bleu vif et en parfait état, portait l’inscription intrigante « Ne pas emporter ». Après quelques recherches, M. Phillips a découvert qu’il s’agissait d’une relique historique datant de l’époque victorienne, largement utilisée à partir du milieu du XIXe siècle.

© Paul Phillips / SWNS

Un meurtre victorien « élucidé » après 160 ans

Cette étrange découverte a ravivé une histoire vieille de 160 ans. Cette fiole pourrait en effet être liée à un célèbre meurtre victorien survenu en 1865 : Mary Ann Ashford, qui habitait à 2 pas de là, avait empoisonné le thé de son mari William avec de l’arsenic pour hériter de son argent et rejoindre son jeune amant. Après le meurtre, Mary Ann fut rapidement arrêtée, jugée et pendue devant 20 000 personnes, un événement qui marqua l’opinion publique et contribua à l’abolition des pendaisons publiques en Grande-Bretagne.

© Paul Phillips / SWNS

Intrigué par cette connexion historique, M. Phillips a retrouvé de vieux articles de journaux et s’est plongé dans les détails de l’affaire, constatant que la propriété qu’il habite aujourd’hui faisait autrefois partie d’une grande cidrerie liée au couple. Cette bouteille aurait alors pu servir pour de "bonnes raisons" comme tuer des nuisibles, mais dans ce cas, pourquoi l’enterrer ?

« Le fait qu'elle ait été enterrée et non jetée montre que quelqu'un essayait de la cacher. », assure M. Phillips. « Le fait qu'il y ait eu un meurtre par empoisonnement chez nos voisins, il faut faire le lien ! »

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© Paul Phillips / SWNS

Fasciné par cette découverte, le maître de Stanley a choisi de conserver la fiole, tout en poursuivant ses recherches. Il espère d’ailleurs recevoir l’aide d’un historien local afin de découvrir davantage d'informations sur cette histoire unique.