Un Labrador courageux fait fuir un groupe de cambrioleurs potentiellement armés qui s’est introduit chez lui

Les propriétaires de chiens ont peut-être déjà imaginé ce que leur chien ferait si des intrus entraient chez eux. Neha Mahajan et son mari en ont eu le cœur quand des cambrioleurs ont pénétré dans leur logement. L’animal s’est alors mis à défendre sa famille, quitte à prendre tous les risques possibles.

Depuis quelques jours, Romeo bénéficie d’un traitement de roi à la maison. Si ses propriétaires sont plus que jamais attentionnés envers lui, c’est parce que le Labrador leur a peut-être sauvé la vie. Il n’a pas hésité à sortir les crocs quand plusieurs malfaiteurs ont pénétré dans sa maison et n’a rien lâché jusqu’à ce que ses humains soient en sécurité.

Neha Mahajan, la maîtresse du canidé, ainsi que le reste de sa famille, originaires de Melbourne (Australie), se trouvaient à l’étage de leur maison quand l’incident a eu lieu. Plongés dans un match de cricket, ils étaient à mille lieues de se douter qu’un groupe d’individus avait pénétré dans leur logement pour le cambrioler.

Un chien très protecteur

Sur les captures de la vidéosurveillance, nous constatons qu’ils étaient au nombre de 4, au minimum. Pourtant, quand Romeo a vu le groupe chez lui, il ne s’est pas laissé intimider et s’est mis à aboyer sans relâche, comme l’indiquait 9 News . Pris de court, les malfaiteurs ont quitté la bâtisse en courant après avoir sauté pour enjamber les clôtures.

Les aboiements du chien ont alerté ses propriétaires, qui n’ont trouvé personne lorsqu’ils sont allés à sa rencontre. Comprenant toutefois que la situation n’était pas normale, ils ont visionné leur caméra de surveillance et ont vu la scène. Ils ont alors compris que Romeo avait fait preuve d’une immense bravoure pour les protéger : « Nous étions si fiers de Roméo, car sans lui, nous ne savons pas ce qui serait arrivé », assurait Neha Mahajan.



D’autant plus qu’en se penchant davantage sur les images, elle a repéré un objet qui pourrait être une arme sur l’un des voleurs : « J'ai vu quelque chose autour de sa hanche ou de sa taille. C'était peut-être un couteau ou une machette. Je ne sais pas s'ils auraient attaqué quelqu'un », témoignait-elle.

Heureusement, ce scénario catastrophe a été évité grâce à l’intervention courageuse du toutou, qui est choyé et érigé au rang de héros depuis. Ses propriétaires sont extrêmement fiers de lui.